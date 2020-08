Heidi Klum a affirmé que son ex-mari Seal ne la laisserait pas emmener leurs enfants hors des États-Unis.

Le juge d’America’s Got Talent a demandé une audience d’urgence pour lui permettre d’amener leurs enfants en Allemagne en octobre. L’ancien modèle de piste est sur le point de filmer la saison 16 du prochain top modèle allemand. L’émission avait déjà été filmée à Los Angeles pour s’adapter au calendrier de Klum, mais les acteurs et l’équipe allemands ne pouvaient pas se rendre aux États-Unis en raison des restrictions du coronavirus (COVID-19).

Dans le dossier obtenu par People et publié jeudi 20 août, il indiquait que Seal ne voulait pas que leurs enfants voyagent en raison de la pandémie. L’ancien couple partage la garde de leurs quatre enfants: Leni, 16 ans, Henry, 14 ans, Johan, 13 ans et Lou, 10 ans. Bien qu’ils aient la garde partagée, les enfants passent la majorité de leur temps à vivre avec leur mère.

« Henry’s [Seal] le temps passé avec nos enfants est au mieux sporadique », a écrit Klum dans la déclaration légale et a ajouté qu’il n’approuvait pas actuellement le voyage après avoir initialement approuvé le voyage en avril et changé d’avis par la suite.

«Je suis bien conscient de toutes les précautions nécessaires associées au virus COVID-19, et je ne mettrais jamais nos enfants en danger – j’ai pris toutes les précautions pour l’Allemagne de la même manière que je le fais aux États-Unis», a poursuivi Klum.

Klum a même proposé de modifier leur plan de garde prévu précédemment. Elle a proposé de donner à son ex-mari trois semaines avec les enfants à Noël, même s’il avait eu leurs enfants à Noël dernier.

« De plus, comme Henry a un passeport britannique, il pourrait rendre visite aux enfants pendant qu’ils sont en Allemagne s’il le souhaite », a-t-elle expliqué. Klum a allégué qu’elle avait essayé de résoudre ce problème directement avec Seal en vain et que ses enfants rester avec leur père à Los Angeles « ne pouvait pas être dans leur meilleur intérêt ».

Leur fille aînée Leni a présenté sa propre déclaration au tribunal.

«C’est difficile parce que j’aime mes deux parents, mais je sens que j’ai besoin de parler», a écrit Leni. « Je comprends que mes frères et sœurs sont trop jeunes pour parler au juge, donc je suis heureux de parler pour nous tous. Ma mère doit filmer en Allemagne pendant quelques mois et mes frères et sœurs et moi voulons l’accompagner. »

Leni a déclaré qu’elle et ses frères et sœurs avaient dit à leur père les raisons pour lesquelles ils aimeraient aller avec leur mère en Allemagne. Elle a dit que ce serait une excellente occasion et qu’ils pourraient voir leurs grands-parents pendant leur absence. Elle a conclu sa lettre en partageant que tout le monde est « vraiment bouleversé » et qu’ils ont « peur » d’être loin de leur mère pendant une si longue période.