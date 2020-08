Henry Cavill partage une photo des coulisses de la saison 2 de The Witcher

Le sorceleur La star Henry Cavill a posté aujourd’hui une nouvelle photo des coulisses du tournage de la saison 2, partageant les joies de s’asseoir dans le fauteuil de maquillage pendant que les artistes travaillent leur magie. Cavill a également rassuré les fans sur le fait que les acteurs et l’équipe étaient «dégagés de Covid et bouillonnaient», notamment qu’ils «se faisaient tester deux fois par semaine ici à Kaer Morhen!» Vous pouvez consulter le post ci-dessous!

La prochaine saison de Le sorceleur mettra en vedette Kristofer Hivju (Le Trône de Fer) comme Nivellen et Kim Bodnia (Tuer Eve) comme Vesemir. Six autres acteurs ont également été choisis pour la saison 2, dont Paul Bullion (Peaky Blinders) comme le sorceleur Lambert; Yasen Atour (Jeune Wallender) comme Coën, un sorceleur de Poviss; Agnes Bjorn dans le rôle de Vereena, une puissante bruxa; Thue Ersted Rasmussen (Rapide et furieux 9) comme Eskel, l’ami de Geralt depuis sa jeunesse; Aisha Fabienne Ross (La fille danoise) comme Lydia, une sorcière; et Mecia Simson (Le prochain top model de la Grande-Bretagne et de l’Irlande) comme l’elfe Francesca, d’une beauté surnaturelle.

Basé sur la série fantastique la plus vendue, Le sorceleur est une histoire épique du destin et de la famille. Geralt of Rivia, un chasseur de monstres solitaire, a du mal à trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Mais lorsque le destin le propulse vers une puissante sorcière et une jeune princesse au secret dangereux, les trois doivent apprendre à naviguer ensemble sur le continent de plus en plus instable.

La série met en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia, Freya Allan dans le rôle de la princesse Ciri, Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer de Vengerberg, MyAnna Buring dans le rôle de Tissaia et Joey Batey dans le rôle de Jaskier. La saison 2 comprendra également le retour de Tom Canton en tant que Filavandrel, Lilly Cooper en tant que Murta, Jeremy Crawford en tant que Yarpin Zigrin, Eamon Farren en Cahir, Mahesh Jadu en Vilgefortz, Terence Maynard en Artorius, Lars Mikkelson en Stregobor, Mimi Ndiweni en Fringilla Vigo, Royce Pierrseson comme Istredd, Wilson Radjou-Pujalte comme Dara, Anna Shaffer comme Triss Merigold et Therica Wilson Read comme Sabrina.

Le sorceleur La série pour Netflix est basée sur les histoires et les romans d’Andrzej Sapkowski, dont il y en a huit, qui ont eux-mêmes formulé le populaire Sorceleur franchise de jeux qui a depuis engendré une série de bandes dessinées et un jeu de table. La série de livres a été précédemment adaptée pour la télévision en Pologne.

Schmidt Hissrich est producteur exécutif et showrunner pour Le sorceleur. Elle est connue pour son travail (écriture et co-production exécutive) sur Les défenseurs, Daredevil, et Puissance. Sean Daniel est sur le point de produire sous la direction de la société Sean Daniel avec son partenaire Jason Brown. Tomek Baginski et Jarek Sawko de Platige Image sont également producteurs exécutifs.

Les huit épisodes de la première saison sont déjà disponibles en streaming sur Netflix.