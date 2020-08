Bien qu’il soit encore dans la vingtaine, le jeune Alexander Reynolds Hughes peut déjà se qualifier de résident de l’une des poches de quartier les plus exclusives du sud de la Californie – Malibu’s Carbon Beach, la bande de sable incroyablement chère connue sous le nom de Billionaire’s Beach. Le jeune héritier d’Herbalife a payé près de 9 millions de dollars pour un chalet en bord de mer près des maisons de poids lourds financiers établis de longue date comme Larry Ellison, Eli Broad, Michael Milken et Haim Saban.

Entièrement rénovée à l’intérieur et à l’extérieur, la petite maison – elle s’étend sur moins de 1 800 pieds carrés, selon les dossiers fiscaux – comprend trois chambres de luxe, chacune avec sa propre salle de bain attenante. L’endroit entier est aménagé d’une manière attrayante et balnéaire avec un décor neutre et des lignes minimalistes. Les planchers en chêne blanchi à la chaux se mélangent avec des murs blancs éclatants et des murs de verre imposants pour créer une retraite apaisante, et l’ambiance des vacances est également renforcée par des meubles en teck personnalisés inclus dans la vente.

Le plan d’étage ouvert comprend une cuisine avec des appareils en acier inoxydable haut de gamme (Miele, Wolf, Thermador) qui s’ouvre sur un salon équipé d’une cheminée, ainsi qu’une terrasse extérieure enveloppante avec une vue imprenable sur la côte de Malibu. Il y a aussi une cour de galets étonnamment spacieuse avec beaucoup d’espace pour les divertissements en plein air, tandis que le garage attenant gardera deux voitures de luxe à l’abri de la brume matinale de la ville balnéaire – attention cependant lorsque vous reculez sur l’animation de PCH.

À l’étage, la chambre principale a sa propre cheminée et sa propre terrasse extérieure privée avec foyer, tandis que la salle de bain principale offre deux vanités et une douche moderne et vitrée. L’une des deux chambres d’amis ou les deux pourraient facilement servir de salle de gym à domicile / studio de yoga, tandis que la soi-disant maison intelligente est équipée de toutes les dernières technologies – éclairage LED à intensité variable, thermostats Nest et une barrière de sécurité télécommandée.

Hughes, 28 ans, est le seul héritier de la succession de Mark Hughes, le fondateur de l’entreprise Herbalife, décédé dans sa propre maison de Malibu en 2000. Hughes a laissé derrière lui une vaste fortune estimée à au moins 400 millions de dollars, dont la majeure partie transfert à Alexander à son 35e anniversaire. Les actifs du domaine comprennent un sommet de montagne tristement célèbre au-dessus de Beverly Hills qui a récemment fait l’objet d’une saga juridique étrange.

Malgré sa jeunesse, Hughes n’est guère nouveau dans l’immobilier de luxe. Avec sa mère, l’ancienne actrice Suzan Hughes, il est copropriétaire d’un manoir de 11 000 pieds carrés à Beverly Hills qu’elle a acheté en 1998 et vaut probablement 20 millions de dollars aujourd’hui. Et en 2013, alors qu’il n’avait que 21 ans, Hughes a payé 13,4 millions de dollars à l’acteur Jim Carrey pour sa maison de longue date dans la communauté de Malibu Colony, une propriété que Hughes continue de posséder.

Asher et Dash Ross des Ross Brothers détenaient la liste de Carbon Beach; Samantha Littrell de Coldwell Banker a remplacé Hughes.