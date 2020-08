Kylie Jenner a eu 23 ans en tant que l’une des femmes les plus riches et les plus prospères des États-Unis, bien qu’elle ait été discréditée par le magazine Forbes et lui ait enlevé le titre de la plus jeune milliardaire du monde.

Sur son compte Instagram, la mannequin américaine a publié une série de photographies annonçant la date mémorable.

Et ce qu’il a reçu était un barrage de félicitations, d’expressions d’affection et de bons vœux de la part de ses 189 millions d’adeptes.

De plus, la diva avait un costume spécial fait avec le numéro 23 brodé en chiffres romains avec des cristaux sur un beau corset couleur saumon.La même figurine l’avait placé avec de la peinture argentée sur la poitrine, ma mère!

Cependant, curieusement, dans aucune des deux publications qu’il a faites, aucune de ses sœurs n’apparaît, ni son frère, ni même sa mère.

Seule sa petite fille apparaît, qui a soufflé les bougies sur un gâteau d’anniversaire très modeste avec sa mère gaupísima.