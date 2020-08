«High Fidelity» avec Zoe Kravitz a été annulé par Hulu après une saison, a confirmé Variety.

La série était une réimagination moderne et sexospécifique du film de 2000 mettant en vedette John Cusack, Kravitz jouant son rôle. Elle a joué le rôle de Rob, un propriétaire obsédé par la culture pop d’un magasin de disques. Jake Lacy, Da’Vine Joy Randolph et David H. Holmes ont complété le casting de la saison solitaire, qui a été saluée par la critique.

La série télévisée a été créée par Veronica West et Sarah Kucserka, qui ont produit avec Kravitz et Josh Appelbaum, Andre Nemec, Jeff Pinkner et Scott Rosenberg de Midnight Radio.

Initialement commandé en série il y a plus de deux ans, «High Fidelity» était initialement développé comme une émission Disney Plus. Cependant, il a déménagé à Hulu en avril 2019 après que Disney a pris le contrôle du site de streaming concurrent. Les thèmes pour adultes de la série en faisaient un meilleur choix pour Hulu que les émissions typiquement axées sur PG et adaptées aux familles sur Disney Plus.

«High Fidelity» a couru dans la famille de Kravitz; sa mère Lisa Bonet a joué aux côtés de Cusack dans la version cinématographique, jouant Marie DeSalle, l’ex-petite amie de Rob de Cusack.

En juin, Kravitz a déclaré à Variety qu’elle adorerait faire une deuxième saison, affirmant que la série avait plus à explorer avec ses personnages et ses intrigues, mais elle n’avait entendu parler d’aucune décision de renouveler la série.

«Je pense que la série a beaucoup de potentiel», dit-elle. «Je pense qu’il y a beaucoup plus de croissance à faire pour tout le monde et beaucoup plus de difficultés à se lancer. Il y a beaucoup d’endroits où nous pourrions aller et j’adorerais y aller.