Hipgnosis Songs Fund Ltd. de Merck Mercuriadis, gestionnaire vétéran et directeur de l’enregistrement, ajoute le catalogue Barry Manilow à son portefeuille de plus d’un milliard de dollars.

Manilow, lauréat d’un Grammy, Tony et Emmy, fait partie des artistes les plus titrés des années 1970 et 1980 avec 50 singles du Top 40 à son actif. La carrière de Manilow a continué de prospérer au cours des décennies qui ont suivi en tant qu’interprète live.

Hipgnosis Song Fund contrôle déjà environ 12 000 chansons, allant de «Umbrellas» de Rihanna à «Let’s Stay Together» d’Al Green et aux «Sweet Dreams» d’Eurythmics, ce qui représente 1 milliard de dollars d’acquisitions après son introduction en bourse en juillet 2018 à la Bourse de Londres avec succès levé 265 $ million. Mercuriadis se vantait d’avoir conclu «60 accords au cours des 21 derniers mois» en avril, en acquérant des catalogues d’édition de chansons de Tricky Stewart, Richie Sambora, Benny Blanco, Mark Ronson, Starrah, Poo Bear, Rodney Jerkins et d’autres.

A déclaré Mercuriadis en annonçant l’acquisition: «Barry Manilow est un trésor international. C’est un artiste, compositeur, arrangeur, musicien et interprète incomparable. Dans les années 70 et 80, il a redéfini le divertissement grand public et l’a conduit à de nouveaux sommets de succès avec des chansons vraiment classiques. De «Mandy» à «I Write The Songs», «Copacabana» et «Looks Like We Made It», il est l’un de ces rares artistes qui unit tout le monde. Nous sommes honorés d’accueillir Barry et Garry dans la famille Hipgnosis. «

«Merck a créé un nouveau type de compagnie musicale et j’ai hâte de faire partie de la famille de The Family Music et Hipgnosis Songs», a ajouté Manilow.

Les catalogues d’écriture de chansons sont devenus une denrée populaire au cours de la dernière année alors que les financiers aux poches profondes considèrent leur revenu régulier comme un investissement solide, bien que beaucoup aient critiqué le modèle pour payer des multiples supérieurs à la valeur marchande.

Hipgnosis Songs a récemment publié son rapport annuel, qui montrait que ses revenus avaient grimpé en flèche au cours de sa première année complète d’activité, passant à 81 millions de dollars au cours de la période de 12 mois terminée en mars 2020, contre environ 8,9 millions de dollars la période précédente. La société, qui a été sur une frénésie d’acquisitions sans précédent de catalogues d’auteurs-compositeurs et de producteurs à succès – a acheté des catalogues de hitmakers allant de Dave Stewart de Timbaland et Eurythmics à Jack Antonoff et Jeff Bhasker – a commencé ses activités à la Bourse de Londres en juillet 2018. Entre mars 2019 et mars 2020, l’entreprise a dépensé près de 700 millions de dollars pour acquérir 42 catalogues.

Dans le rapport, le cofondateur et PDG Mercuriadis note: «Par rapport aux trois grandes sociétés de chansons, nous avons réalisé entre 7% et 12,5% de leurs revenus sur entre 0,5% et 0,9% de leur nombre de chansons.» Ceci est le résultat des investissements très sélectifs du groupe, qu’il résume ainsi dans le rapport: «Toutes nos chansons ont fait leurs preuves et nous ne spéculons pas sur de nouvelles chansons quelles que soient les performances passées de l’auteur-compositeur, du producteur ou de l’artiste. Ces chansons à succès éprouvées produisent des flux de trésorerie fiables, prévisibles et non corrélés qui sont hautement investissables. »

Manilow était représenté dans l’affaire par le directeur Garry Kief et l’avocat Doug Davis de The Davis Firm.