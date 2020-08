Hipgnosis Songs a acquis le catalogue musical de l’auteur-compositeur-producteur No ID (Ernest «Dion» Wilson), surtout connu pour son travail avec Jay-Z, Kanye West, Rihanna, Usher, Common Drake, Alica Keys, Ed Sheeran, Big Sean et Common, a annoncé la société jeudi matin. Hipgnosis a acquis 100% des droits d’auteur mondiaux de l’artiste et des redevances d’édition, y compris la part des revenus de l’écrivain dans le catalogue, qui comprend 273 chansons.

Ce catalogue comprend des succès tels que «Run This Town» de Jay-Z avec Kanye West et Rihanna, «Holy Grail» de Jay-Z avec Justin Timberlake, «The Story of OJ» de Jay-Z, «Find Your Love» de Drake, «Black Skinhead» de West, «Bound 2», «Dark Fantasy», «Gorgeous», «So Appalled» et «Heartless» et «Kiss Me» de Sheeran.

Le fondateur de Hipgnosis Songs, Merck Mercuriadis, a déclaré: «Les mots NO ID sont un cachet d’excellence sur n’importe quel album. Des « 808s & Heartbreak » de Kanye West, « My Beautiful Dark Twisted Fantasy » et « Yeezus » à l’étonnante course de Jay-Z de « American Gangster » à « The Blueprint 3 », « Magna Carta Holy Grail » et « 4:44 » , Dion est au milieu de tout ce qui est génial dans le hip hop depuis plus de deux décennies. C’est un créateur spécial et tout le monde dans la famille Hipgnosis est fier de l’avoir à côté de nous.

Aucune pièce d’identité n’a déclaré: «Peu de gens ont les meilleures intentions pour l’artiste et les créateurs. Merck et l’équipe Hipgnosis ont montré qu’ils étaient un foyer sûr pour les chansons qui marquent nos vies. »

Hipgnosis Songs a récemment publié son rapport annuel, qui montrait que ses revenus avaient grimpé en flèche au cours de sa première année complète d’activité, passant à 81 millions de dollars au cours de la période de 12 mois terminée en mars 2020, contre environ 8,9 millions de dollars au cours de la période précédente. La société, qui a été sur une frénésie d’acquisition sans précédent de catalogues d’auteurs-compositeurs et de producteurs à succès – achetait des catalogues de hitmakers allant de Dave Stewart de Timbaland et Eurythmics à Jack Antonoff et Jeff Bhasker – a commencé ses activités à la Bourse de Londres en juillet 2018. Entre mars 2019 et mars 2020, l’entreprise a dépensé près de 700 millions de dollars pour acquérir 42 catalogues.

Dans le rapport, Mercuriadis note: «Par rapport aux trois grandes sociétés de chansons, nous avons réalisé entre 7% et 12,5% de leurs revenus sur entre 0,5% et 0,9% de leur nombre de chansons.» Ceci est le résultat des investissements très sélectifs du groupe, qu’il résume ainsi dans le rapport: «Toutes nos chansons ont fait leurs preuves et nous ne spéculons pas sur de nouvelles chansons quelles que soient les performances passées de l’auteur-compositeur, du producteur ou de l’artiste. Ces chansons à succès éprouvées produisent des flux de trésorerie fiables, prévisibles et non corrélés qui sont hautement investissables. »