L’auteure-compositrice à succès Starrah passe des coulisses à l’avant-plan en tant qu’artiste, sortant son premier single, «How It Goes», le 12 août. La chanson morose sur une relation tumultueuse a été produite par June Nawakii, dont le générique comprend des morceaux par Nicki Minaj et Faouzia.

Le ton orageux de l’air se reflète dans la pochette du single qui montre un bateau sans gouvernail se balançant dans l’océan alors que la foudre frappe à l’horizon. « Les promesses ne sont faites que pour être brisées / Je ne fermerai jamais cette porte et la laisserai ouverte, » chante Starrah sur un léger battement.

Starrah (de son vrai nom: Brittany Hazzard) est un titan de la composition éprouvée, connu pour ses indéniables crochets pop infusés de R&B et de hip-hop. Parmi les chansons à succès qu’elle a écrites, citons: «Havana» ​​de Camila Cabello, «Girls Like You» de Maroon 5, la plus grande chanson du groupe à ce jour, «Fake Love» de Drake, «Now or Never» de Halsey, Maroon 5 et «What Lovers Do de SZA , « Swish Swish » de Katy Perry avec Nicki Minaj, « Feels » de Calvin Harris avec Pharrell Williams, Katy Perry et Big Sean, « Needed Me » de Rihanna, « Savage Remix » feat de Megan Thee Stallion. Beyoncé et Beyoncé «Déjà» de «Black Is King». Elle a également travaillé sur plusieurs pistes pour le dernier album de Madonna, «Madame X». «Tangerine» de Glass Animals est le dernier morceau assisté par Starrah qui est sur le point de se casser.

Les chansons mettant en vedette le travail de Starrah ont collectivement compté plus de 14 milliards de flux à ce jour. Elle a brisé les plafonds dans plusieurs royaumes en remportant le prix de l’ASCAP «Songwriter of the Year» en 2018 et en étant nommée l’un des meilleurs hitmakers de Variety la même année, sa deuxième apparition consécutive sur la liste.

Écoutez «Comment ça se passe» ci-dessous: