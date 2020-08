«Hold Me Right», un documentaire de la première réalisatrice serbe Danijela Stajnfeld, va certainement secouer le Festival du film de Sarajevo de cette année avec son exploration de l’agression sexuelle et de son impact sur les survivants.

Stajnfeld, une actrice célèbre en Serbie, a quitté le pays pour les États-Unis il y a quelques années après avoir été agressée sexuellement par une figure puissante et bien connue de l’industrie. L’attaque l’a laissée traumatisée et incapable d’en parler pendant longtemps.

Elle a finalement réalisé «Hold Me Right» sur l’expérience et celles des autres victimes d’agression sexuelle qu’elle a rencontrées aux États-Unis. Le film, qui est projeté dans la section compétition documentaire de Sarajevo, met en lumière le sort des survivants dont les voix restent encore inconnues même dans l’article d’aujourd’hui – L’ère # MeToo.

Souffrant toujours de trouble de stress post-traumatique à son arrivée aux États-Unis, Stajnfeld dit qu’elle s’est lentement rétablie avec l’aide d’amis. «J’ai été frappé par le fait que rien que moi en parlant de ça, je peux vraiment commencer à aller bien. C’est ça la guérison. Ce fut une énorme révélation pour moi.

L’expérience du rétablissement a inspiré Stajnfeld «à créer quelque chose qui puisse aider les autres. Si un survivant peut parler avec un autre survivant, il se sentira peut-être en sécurité pour partager son histoire et ainsi gagner en autonomisation.

Après s’être connectée avec des organisations de survivants comme RAINN (le réseau national Rape, Abuse & Incest) et postulé pour devenir conférencière, elle a contacté d’autres survivants pour ce qu’elle avait initialement prévu comme une courte vidéo YouTube.

«Je voulais faire un morceau de 10 minutes de personnes qui partagent leurs histoires, car j’ai réalisé que nous avons tous des histoires très différentes sur la façon dont nous avons été agressés, mais nous partageons tous des chemins similaires parce que nous avons tous souffert de stress dans cet espace de silence et honte où vous ne pouvez pas en parler – les conséquences d’être dans ce [confinement] Sont très similaires. »

Stajnfeld interroge un certain nombre de victimes de violence sexuelle, femmes et hommes, y compris un ancien policier de Philadelphie qui a perdu sa carrière après avoir été violée par un officier supérieur, et un ancien marin de la marine qui a passé 20 ans à vivre dans le silence et le déni après avoir été agressée dans l’armée à l’âge de 17 ans. Elle interviewe également plusieurs auteurs du film, discutant même de sa propre expérience avec l’homme non identifié qui l’a agressée.

Au départ, Stajnfeld n’avait pas prévu d’inclure sa propre histoire dans le film, mais une fois qu’elle avait fait un premier montage, elle a réalisé qu’elle devait ajouter sa propre voix à l’œuvre, donnant au film un ton plus intime et personnel. Elle a trouvé des journaux vidéo qu’elle avait enregistrés après son agression et a inclus le matériel dans le film, qui est également entrecoupé de séquences animées austères.

En cherchant à étendre le projet à un long métrage documentaire, Stajnfeld a rencontré le producteur Mike Lerner de Roast Beef Prods, basé à Londres. par un ami commun, le regretté producteur Avram Ludwig.

«Je pense que nous devons dire qu’Avram Ludwig était une personne très importante pour nous deux et une personne très créative et incroyable», déclare Lerner. Reconnaissant le sérieux du projet, Lerner a accepté de produire le film.

Soulignant l’opportunité du sujet, Lerner note que des statistiques récemment publiées en Grande-Bretagne montrent un déclin massif des poursuites dans les affaires d’agression sexuelle et de viol.

«D’une certaine manière, ce film est une chose vraiment évidente. Mais personne ne s’y attaque vraiment comme Danijela l’a fait. Je pense que la simplicité de son message est vraiment puissante, et le fait que ce ne soit pas seulement manifestement la Serbie ou l’Amérique, nous sommes universellement tellement en retard pour vraiment comprendre ce problème et trouver des moyens pour A) le faire moins se produire, et B) comment vraiment gérer les conséquences. Je suis très heureux de travailler avec Danijela sur ce sujet et j’espère que cela permettra de réaliser tout ce que nous avons entrepris de faire.

Stajnfeld dit que faire «Hold Me Right» lui a donné un «immense sentiment d’autonomisation». Elle partage son histoire et les histoires des autres pour inspirer et aider d’autres survivants du monde entier, dont la plupart sont toujours silencieux, dit-elle. Il est très important pour eux de voir qu’il y a des gens comme eux qui n’ont pas compté publiquement sur ces crimes ou qui ont demandé justice au tribunal «mais qui peuvent encore trouver la guérison, car pour la plupart d’entre nous, malheureusement, la justice n’est pas possible, mais la guérison est . »

Elle ajoute: «Je n’en ai pas besoin personnellement, je n’ai pas besoin de justice. J’ai eu ma justice en faisant ce film. J’ai ma paix.

Pour parvenir à cette paix, Stajnfeld avait également besoin de trouver de la compassion et de la compréhension, ce qu’elle a réalisé qu’il était nécessaire d’explorer dans le film. Une compréhension globale de la question n’était pas possible sans explorer les expériences et les mentalités des auteurs, ajoute-t-elle, notant que de nombreux auteurs ont eux-mêmes été maltraités dans leur enfance.

Stajnfeld conteste l’idée souvent simple et répandue dans la culture et la société occidentales selon laquelle les auteurs sont des monstres à enfermer.

Il est essentiel de les entendre «parce que ces gens ne sont pas des Martiens, ce ne sont pas nos ennemis. Ce sont des gens dans nos communautés », souligne-t-elle. «Les auteurs sont nos voisins, nos enseignants, nos patrons, nos supérieurs, les membres de notre famille, et tant que nous n’accepterons pas vraiment cela, nous n’atteindrons rien.»