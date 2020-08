.

Journal La Jornada

Samedi 15 août 2020, p. 6

Les anges. Lorsque le vétéran acteur hollywoodien Gregg Daniel s’est vu proposer une audition pour un film, il a failli ne pas se présenter – la pandémie frappait déjà Los Angeles et personne ne filmait.

J’ai presque hésité à me rendre à l’audition, a déclaré Daniel. Je suis afro-américain, j’ai plus de 50 ans, et de manière disproportionnée les Noirs mouraient de Covid-19 … mais le scénario était si bon, et je suis un acteur dans l’âme.

Daniel a terminé le tournage du drame de boxe 7th & Union, tourné seul dans les rues.

Tout s’est bien passé et en toute sécurité grâce aux tests diagnostiques constants, aux «agents Covid» sur le plateau, aux stations d’assainissement et à la distanciation sociale forcée entre les prises, a expliqué la productrice exécutive Jolene Rodríguez.

Dans l’ensemble, 7th & Union est l’une des rares productions réalisées à Hollywood depuis que le gouverneur Gavin Newsom a donné son feu vert en juin.

Les craintes sur la santé de l’équipe, l’incertitude et une deuxième vague de cas de coronavirus ont fait que peu de producteurs osent revenir sur le plateau, certains ont choisi de filmer ailleurs ou même à l’étranger.

La Californie est l’État qui compte le plus de cas de maladie: 580 000 infections, avec 10 000 décès.

« À un moment donné, nous nous sommes demandé: » Arrêtons-nous pour la sécurité du peuple? « , Se souvient Rodríguez. Mais au final, nous avons pu le faire.

Les autorisations de filmer à Los Angeles sont tombées à un tiers de la normale, selon l’organisation à but non lucratif FilmLA, et la grande majorité d’entre elles sont destinées à des publicités et à des émissions de téléréalité.

Le principal obstacle pour les studios de cinéma réside dans les discussions entre employeurs et syndicats pour convenir d’un nouveau protocole de sécurité pour l’ensemble de l’industrie.

Nous travaillons là-dessus depuis de très nombreuses semaines … il y a beaucoup de problèmes difficiles, a déclaré Duncan Crabtree-Ireland, directeur des opérations du syndicat des acteurs Sag-Aftra, qui a uni ses forces avec les syndicats de directeurs, de techniciens et de chauffeurs routiers d’Hollywood.

Parmi les discussions, il y a des tests quotidiens pour les acteurs effectuant le travail le plus dangereux du point de vue de Covid, comme des scènes de sexe intimes ou des scènes de combat.

Une fois les négociations terminées – un accord est attendu le mois prochain – le prochain casse-tête sera les polices d’assurance.

Le coût de redémarrage de la production uniquement pour l’arrêter à nouveau en raison d’une épidémie est si élevé que les assureurs excluent les réclamations liées aux coronavirus des nouvelles polices.

Ce que nous entendons, c’est que la participation du gouvernement va être nécessaire, a déclaré Crabtree-Ireland, et a parlé de mesures similaires à celles imposées en Californie pour encourager la couverture des tremblements de terre.

Des discussions sont en cours aux niveaux fédéral et des États sur la manière dont cela pourrait se produire.

Pour l’instant, les productions doivent être approuvées par les syndicats, qui analysent chaque cas séparément, en fonction de la fréquence et du type de tests qui seront appliqués, notamment sur les tournages à petit budget.

Crabtree-Ireland a noté, par exemple, l’émergence de petites entreprises proposant des tests aux productions qui ne peuvent pas se permettre de le faire et externalisant le service.

Pendant ce temps, les producteurs ont fait preuve de créativité sur les lieux, car le tournage n’est pas possible dans les espaces publics bondés, a déclaré le président de FilmLA, Paul Audley.

Les scénaristes sont très intelligents, nous savons donc que certains des spectacles les placent dans des zones plus isolées, telles que les zones industrielles, a-t-il expliqué.

Il y a aussi ceux qui ont décidé de filmer sans aucune permission.

La plainte numéro un que nous avons reçue concerne des images illégales, a déclaré Audley.