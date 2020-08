Compte tenu des sanctions imposées par le gouvernement de États Unis à Huawei, la société a annoncé qu’elle manquait de frites faire des smartphones. Bien qu’il s’agisse du plus gros vendeur au monde, le dirigeant de la marque Richard Yu a assuré qu’à partir du mois prochain, ils ne pourront pas continuer à fabriquer leurs propres processeurs. Kirin en raison des mesures imposées par l’administration Donald Trump.

La production de son processeur Kirin prendra fin en septembre, comme l’a noté Yu. Cela signifie que le Compagnon 40, avec une date de sortie le même mois, pourrait être le dernier avec ce processeur.

« C’est une très grosse perte pour nous », a déclaré l’exécutif. «Malheureusement, dans cette deuxième série de sanctions imposées par les États-Unis, les producteurs de nos puces n’ont accepté les commandes que jusqu’au 15 mai. La production se terminera le 15 septembre. Cette année pourrait être la dernière génération de processeurs Kirin de Huawei ».

L’année dernière, les États-Unis ont accusé Huawei de espionnage et bloqué leur accès à la technologie de ce pays, y compris le système d’exploitation de Google. Plus tard cette année, le même gouvernement a interdit aux fournisseurs du monde entier d’utiliser la technologie américaine pour fabriquer des composants pour l’entreprise et a déclaré que Huawei et ZTE étaient des «menaces» pour la sécurité nationale des États-Unis.

Cependant, malgré les blocus américains, au cours de cette année Huawei a dépassé Samsung en tant que plus grand vendeur de smartphones au monde.