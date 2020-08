Mexico.- La série de Amazon Prime, Chasseurs (Chasseurs), Protagonisée par Al Pacinoa confirmé son Deuxième Saison.

Chasseurs raconte les actions d’un groupe impensable de chasseurs nazis en 1977 à New York. Les chasseurs découvrent que des centaines de hauts dirigeants nazis vivent parmi eux dans l’Union américaine des années 1970, et pas seulement cela, ils conspirent pour établir un quatrième Reich aux États-Unis. Mais ils ne le permettront pas, et on leur confie la tâche de les terminer.

La première saison de Hunters a été créée avec succès le 21 février, elle s’est transformée en « une saison trépidante, tordue et excitante », selon la réalisatrice d’Amazon Prime, Jennifer Salke, citée par Variety.

Dans Hunters, Al Pacino incarne un millionnaire excentrique qui dirige une organisation secrète de chasseurs nazis, il recrute un nouveau jeune membre Jonah (Logan Lerman). Lorsque sa grand-mère a été tuée, Jonah découvre qu’elle appartenait à ces chasseurs et décide de venger sa mort.

Avec l’avancée de la saison, ils découvrent qu’il n’y a pas que des nazis aux États-Unis et qu’ils ont beaucoup de travail à faire.

Ils agissent en plus d’Al Pacino et Logan Lerman, Greg Austin, Josh Radnor, Kate Mulvany et Tiffany Bone.

La série a été créée par Jordan Peele (Get Out) et David Weil.

Quand verrons-nous la deuxième saison?

Il n’y a pas encore de date confirmée pour la première de la saison deux, mais la directrice d’Amazon Studios, Jennifer Salke, a déclaré qu’elle était « ravie que David, Jordan et les chasseurs soient de retour avec nous pour en savoir plus ».

La deuxième saison du thriller de conspiration à succès sera diffusée exclusivement sur Amazon Prime Video dans 200 pays à travers le monde, a rapporté la plateforme aujourd’hui.

À la fin de la première saison, nous voyons que les chasseurs sont divisés, mais une menace plus grande les mettra à l’épreuve.

