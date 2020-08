Ibrahim Ferrer Jr. donnera une nuit à La Havane

▲ Ibrahim Ferrer Jr., fils du légendaire chanteur du Buena Vista Social Club, donnera un concert live. Nous allons apporter de la joie et faire danser les gens, a déclaré l’artiste.

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Jeudi 6 août 2020, p. 8

Un sonero qui propose une musique du cœur, c’est ainsi que se définit Ibrahim Ferrer Jr., fils du chanteur mythique et ancien leader du Buena Vista Social Club.

Le musicien, qui depuis 20 ans cherche sa propre voie dans les genres traditionnels cubains, combine dans son style de jazz latin, racines afro et genres latins comme la bossa nova et le tango. Cette fusion de rythmes et de sons fait partie du répertoire Una noche en La Habana, un concert live, qui sera diffusé dans la nuit du 7 août, en streaming.

Nous allons apporter de la joie et faire danser les gens, ce qui est vraiment notre métier, a expliqué le musicien, qui a assuré qu’il y aura des sones, bachata, boléro, danzón ou guaracha pour qu’ils puissent danser bien à la maison « .

Ferrer a également dû prendre soin de lui-même et prendre des mesures de santé en raison de la pandémie, bien qu’il ait continué à «faire de la musique, enregistrer et maintenant ils m’ont donné l’opportunité de faire ce streaming; nous allons de l’avant, considérant que nous n’aurons pas d’audience, mais en réalité ils nous écouteront – à la télévision, sur tablette ou sur téléphone – et il y aura aussi un chat où je pourrai être en communication avec ceux qui nous accompagnent ».

Sans aucun doute, ce spectacle «sera une nouvelle expérience; bien que nous ayons l’expérience d’avoir travaillé à la télévision et d’être devant la caméra, car il y a toujours un petit groupe qui nous accompagne – comme des techniciens ou des musiciens – et en ce sens, c’est ainsi que nous allons assumer le streaming ».

Propriétaire d’une voix sonore très particulière, Ferrer a un charisme qui capte des publics d’âges différents à travers sa proposition musicale: une justification de son origine et du chemin choisi dans la musique, avec le fils comme cellule mère d’où part sa proposition.

Avec la musique, a-t-il souligné, on cherche à atteindre l’âme, et maintenant, à un moment comme celui-ci, quand on vit dans l’isolement, les sons vous remplissent d’espoir, de savoir que tout n’est pas perdu et que nous aurons la possibilité d’avancer: c’est-à-dire, Si la musique est perdue, la joie disparaît et il n’y a plus de nourriture pour l’esprit.

Ferrer, depuis qu’il était enfant, savait que sa vocation serait d’être sur scène, chanter et diffuser des sons cubains à travers le monde, qu’il a consolidé avec des tournées en Europe, en Asie et en Amérique latine.

Bien que son père lui ait toujours donné des conseils concernant cette profession, il a également suggéré «d’en avoir une autre; parce que la musique a des hauts et des bas; mais – dit-il – si vous vous consacrez à elle, vous devez faire de votre mieux pour que le public vous respecte, vous ayez son affection et son admiration; la modestie, l’honnêteté et la simplicité sont également essentielles dans cette carrière ».

Ibrahim Ferrer Jr.à Una noche en La Habana, se produira avec de grands invités, le 7 août, à partir de 20h30, avec des billets en vente dans le système E-Ticket.