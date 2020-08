La Suicide Squad a dévoilé le nouveau logo du film pour célébrer l’anniversaire du réalisateur James Gunn, et dans le cadre de la célébration, la distribution de Suicide Squad a également partagé une vidéo souhaitant à Gunn un joyeux anniversaire. Dans le matériel publié sur les réseaux sociaux, Margot Robbie a félicité la réalisatrice, faisant référence à son personnage comme Harley Quinn, mais Idris Elba et John Cena, il semble qu’ils aient également fait allusion aux personnages qu’ils pourraient jouer dans le film et qui jusqu’à présent n’ont pas été révélés.

Alors que dans la vidéo pour féliciter Gunn pour son anniversaire, John Cena est apparu brandissant deux pistolets de loisir, Idris Elba est apparu au ralenti en faisant une voix très, très profonde qui ressemblait au grognement d’un tigre. Compte tenu de ces preuves, on a supposé que les deux acteurs pourraient peut-être donner vie à Peacemaker et Bronze Tiger respectivement, confirmant les rumeurs sur leur participation à The Suicide Squad.

Voici la vidéo du casting de The Suicide Squad pour féliciter le réalisateur James Gunn:

Salut @JamesGunn – voici un petit cadeau d’anniversaire pour vous!

Chaotiquement vôtre, #TheSuicideSquad 💥 pic.twitter.com/dK8Tlcba54 – The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) 5 août 2020

Auparavant, la rumeur disait que Cena serait un artisan de la paix et qu’Idris donnerait vie à Bronze Tiger, mais il ne reste plus qu’à attendre la prochaine convention virtuelle DC FanDome qui aura lieu le 22 août. Plus de détails sur The Suicide Squad sont révélés, y compris la confirmation des personnages que Cena et Idris joueront dans le film.

Peacemaker est apparu pour la première fois dans la bande dessinée Fightin ‘5 de Charlton Comics en 1966, en tant que membre d’une équipe d’espionnage. Mais après la disparition de Charlton Comics, DC Comics a acquis Peacemaker et l’a inclus dans une mini-série de quatre numéros en 1988. Bronze Tiger est un expert en arts martiaux qui est apparu pour la première fois dans DC Comics dans Richard Dragon, Kung Fu Fighter.

La brigade suicide Il sortira le 6 août 2021. Le casting comprend Margot Robbie comme Harley Quinn, Joel Kinnaman comme Rick Flag, Jai Courtney comme capitaine Boomerang et Viola Davis comme Amanda Waller, ainsi que de nouveaux ajouts qui incluent Idris Elba, John Cena, Nathan Fillion, David Dastmalchian, Peter Capaldi. , Alice Braga, Sean Gunn, Michael Rooker et Taika Waititi, entre autres.