Idris Elba et Simon Kinberg se sont associés pour un film d’espionnage qui n’a pas encore été intitulé, qui, après une intense guerre d’enchères, a atterri chez Apple.

Elba jouera et produira le film, qui est décrit comme un «film d’espionnage avec romance» se déroulant en Afrique. Kingberg et Audrey Chon, présidente de Kinberg’s Genre Films, produiront. Le scénario du film provient de Travon Free, mieux connu pour «Black Monday» et «The Daily Show».

Le nouveau projet marque un autre retour au genre espion pour Kinberg, qui a écrit «Mr. & Mrs. Smith »et a le prochain thriller d’espionnage« 355 »avec Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Penelope Cruz, Diane Kruger et Fan Bin Bing qui sortira par Universal en janvier 2021. Il produit également« Death on the Nile, »Le thriller mystérieux de Kenneth Branagh.

En juillet, Variety a rapporté qu’Elba et sa société de production Green Door Pictures avaient signé un accord de premier regard avec le streamer. Dans le cadre de l’accord, Elba et Green Door produiraient à la fois des séries et des fonctionnalités pour la plate-forme de streaming d’Apple, Apple TV Plus. Kinberg a son propre contrat de premier regard avec le streamer, avec une série de science-fiction tentpole sans titre en préparation.

Kinberg et Chon ont vendu « Here Comes the Flood » à Netflix en mai après une guerre d’enchères similaire. Jason Bateman est en négociation pour réaliser ce film, qui provient d’un scénario de Kinberg.

La prochaine étape pour Elba est «Concrete Cowboy», dans lequel l’acteur primé SAG et Golden Globe joue et produit également. Réalisé par Ricky Staub, «Concrete Cowboy» sera présenté en première le mois prochain au Festival international du film de Toronto. Elba joue également dans « The Suicide Squad », qui sortira à l’été 2021, et devrait commencer la production sur Netflix « The Harder They Fall » sous peu.

Elba est représentée par WME, The Artists Partnership et Ziffren Brittenham LLP.