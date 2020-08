Iggy Azalea est enfin sur TikTok … et la plateforme est d’autant meilleure pour sa présence.

La rappeuse «Sally Walker» a officiellement rejoint ~ les enfants ~ sur TikTok plus tôt ce mois-ci, et elle est déjà plus divertissante que certaines des tendances les plus drôles sur l’application. (Pas le chien qui adore l’EDM – celui-là est intouchable.)

La contribution la plus emblématique d’Azalea à l’application de partage de vidéos à ce jour? Un clip autoréférentiel dans lequel elle se moque d’une vieille performance de concert grinçante.

Dans le clip, alors que la chanson de 2015 de The Neighbourhood « Daddy Issues » joue en arrière-plan (« Vous me demandez à quoi je pense … »), Azalea commence à s’éloigner. Une séquence de rêverie révèle ce qu’elle a en tête: sa performance infâme parmi les fans en 2013 au festival de musique européen Splash !, pour lequel elle était implacablement mémorisée pour son rap a capella sur scène apparemment insensé.

Voir le moment complet ci-dessous:

Azalea a posté sa première vidéo TikTok le 8 août, annonçant dans un clip éphémère: « Je suis ici pour ruiner TikTok! »

Et il semble que la marque du jour d’Azalea soit « une célébrité autodestructrice, in-on-the-bloke », étant donné que son dernier clip est une vidéo de sa blague, sur l’air de « Bulletproof » de La Roux, que personne ne peut blesser ses sentiments depuis « mon bébé pleure quand je joue ma musique ». Aie.