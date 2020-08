Ignacio López Tarso est ravi de faire du théâtre en streaming; jouera Da Vinci

▲ Le premier acteur, accompagné de son fils, dans un acte à la salle Venustiano Carranza à Los Pinos, en août dernier Photo Víctor Camacho

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Mardi 11 août 2020, p. 6

À 95 ans, Ignacio López Tarso a ouvert son compte Facebook.

Une nécessité l’a poussé à tourner son regard vers les réseaux sociaux, et surtout vers ce qu’on appelle le streaming, où il transmettra l’œuvre de Léonard et la machine volante.

L’acteur, qui partagera la scène dans ce format virtuel avec son fils Juan Ignacio Aranda, a annoncé sur son profil de réseau qu’il était ravi de refaire du théâtre, et la technologie est de notre côté pour le faire.

Le montage, original de Humberto Robles, sera diffusé en direct sur Zoom le 20 août.

Le premier acteur incarne Léonard de Vinci, et son fils le jeune assistant, disciple, ami, complice et garde du corps du génie de la Renaissance.

López Tarso dans son réseau social a expliqué: «Mes amis, c’est un plaisir de vous saluer, nous avons déjà parlé à des occasions précédentes de notre projet de nous présenter avec une pièce magnifique et très bien écrite; à 18 h 45, ils vous convoqueront dans une salle d’attente – c’est comme ça qu’ils appellent ça – et à 19 h, nous le faisons en direct pour vous. «

L’intérêt de jouer Léonard de Vinci, a-t-il poursuivi, tient au fait qu’il est un génie, une grande personnalité dans l’histoire de l’humanité; un type formidable qui a tout fait: c’était un architecte, un peintre, un sculpteur, un mécanicien, un créateur de machines de guerre, il était tout, il créait tout; il avait une inventivité sans fin.

De cette façon, je vais jouer Léonard de Vinci, ce grand personnage pour la première fois de ma vie; qui a révolutionné tout son temps et a fait tant de bien avec ses inventions; et celle dont nous allons vous parler est l’une de ses tâches les plus importantes. Il essayait de voler et il a conçu une machine merveilleuse qui pourrait voler, dit-il; il a fait de nombreux essais, les ailes étaient semblables à celles du vautour, puis il en a proposé d’autres semblables aux ailes de papillon et aussi à celles de la chauve-souris; bref, il a fait de nombreuses expériences.

Une très belle histoire

Sur l’intrigue qui aborde les derniers jours de la vie de Da Vinci, il a souligné: C’est une très belle histoire, elle est écrite de manière concrète, c’est comme une histoire pleine d’imagination; Il s’agit d’un grand sage, un homme qui a révolutionné l’histoire de l’humanité, a fait une énorme contribution à la culture, à l’art, à la science.

L’inventeur avait un assistant, Francesco, un noble garçon, fils de ducs, d’une famille bien connue en Italie, et dont l’intérêt pour le sage l’a amené à le rencontrer, et il a sympathisé avec Léonard, qui le tenait à ses côtés comme son assistant, son grand ami, homme de main et plus tard son garde du corps.

Ainsi, a souligné l’acteur, ils doivent acheter un billet bon marché, avec lequel toute la famille peut être et inviter ses amis.

Cette pièce fait partie de l’initiative López Tarso en tu casa, qui présente l’acteur pour la première fois sur LiveStream (théâtre en ligne). Il présentera des lectures dramatisées, sous forme de lutrin, de divers textes. Cette fois, il personnifie Da Vinci pour la première fois. Les billets peuvent être obtenus sur https://boletopolis.com/es/evento/14722