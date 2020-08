Il a disparu? Les fans d’Eiza González sont inquiets | .

La belle actrice mexicaine Eiza González inquiète ses millions d’adeptes depuis plusieurs semaines sans laisser de trace de la vie en ne partageant rien du tout sur leurs réseaux sociaux.

Eiza González a tout le monde alerte en ce moment alors que plusieurs assurent qu’il est disparue.

Personne ne sait ce qui se passe, mais ce qui Eiza Il n’a rien partagé sur son compte Instagram ou sur Twitter, sans dire au revoir ni aucune explication, tant sont inquiets.

Cela peut vous intéresser: Eiza González met un terme à la misogynie avec ses super tweets à ce sujet

De plus, comme si cela ne suffisait pas, les comptes Twitter et Instagram de l’actrice annoncent que le lien choisi est peut-être endommagé ou que la page a été supprimée, donc il n’y a aucune trace d’elle ni comment la contacter.

Cette page n’est pas disponible. Il est possible que le lien que vous avez sélectionné soit corrompu ou que la page ait été supprimée », indique le lien dans son compte.

Jusqu’à présent, on ne sait pas s’il s’agit d’un problème avec les réseaux sociaux ou simplement le chanteur a également pris la décision de quitter la vie sociale et publique pour une raison personnelle.

Il est à noter que l’une de ses dernières publications était de demander que la violence contre les femmes soit arrêtée après que les utilisateurs aient fait des comparaisons désagréables entre les petits amis qu’elle a eu et ceux de Belinda.

| Je viens d’apprendre qu’Eiza González a désactivé ses réseaux sociaux. J’espère que ça va et je pense que c’est quelque chose que nous devrions tous faire pour avoir une bonne santé mentale. Idk. – . (@WithALionHexrt)

19 août 2020

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Veuillez ne pas m’utiliser comme exemple pour dénigrer ou minimiser une femme. Jamais. Pas sa carrière, pas sa vie personnelle, encore moins son physique. C’est totalement inacceptable. Et ce n’est pas quelque chose en quoi je crois ou que je veux faire partie. Merci », a-t-il publié.

Jusqu’à présent, on ne sait pas ce qui s’est réellement passé, mais on suppose que la récente disparition des comptes de l’actrice est due au fait qu’elle préfère rester discrète et éloignée des haineux des réseaux sociaux.

En revanche, ces dernières années, l’actrice mexicaine de 30 ans est devenue une source de fierté pour la société mexicaine, puisqu’elle a fait partie de grandes productions cinématographiques aux États-Unis telles que Baby Driver, Alita: Battle Angel, Paradise Hills, entre autres, qui lui a valu une renommée internationale.

Eiza González Reyna Elle est principalement connue pour ses rôles de Lola Valente et Clara Molina dans les séries Lola, Once Upon a Time et Dream with Me, respectivement.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

À l’âge de 14 ans Eiza elle a été acceptée dans l’école de théâtre de Televisa, où elle a terminé deux ans d’un cours de trois ans avant d’être choisie pour diriger la telenovela Lola, il était une fois.

La carrière musicale de Gonzalez a commencé en 2007 avec la bande originale de la série télévisée Lola, il était une fois et en 2009, il a sorti son premier album musical solo, « Contracorriente », qui a réussi à être dans les premières positions du Mexique Top 100 Albums.

Aussi, cette belle actrice mexicaine a réussi à participer à plusieurs productions musicales pour des films, des feuilletons et des émissions de télévision.

González a voulu tenter sa chance ailleurs et a décidé de déménager dans la ville de Los Angeles, en Californie, fin août 2013 pour poursuivre sa carrière d’actrice.

Vous pouvez également lire: Eiza González pourrait être Zatanna dans le prochain film de DC Comics

En ce qui concerne sa vie amoureuse, la star mexicaine et l’artiste américain Timothée Chalamet ont été capturés par des paparazzi à Los Cabos, déclenchant une vague de réactions spéculant qu’il existe une relation amoureuse entre eux, cependant, jusqu’à présent, ils n’ont absolument rien confirmé.

On les a vus très caramélisés, échangeant baisers et affections, et comme prévu, ces photographies sont rapidement devenues une tendance sur les réseaux sociaux.