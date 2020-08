Tendeur Elle a été une fille très talentueuse, depuis le premier jour où elle n’a cessé de progresser dans sa carrière, depuis qu’elle était membre de Fifth Harmony, jusqu’à son rôle actuel de soliste.

Plus de 723 mille likes obtenus Camila Cabello Dans son post Instagram, c’est l’une des photographies les plus controversées que nous ayons pu voir d’elle et prouve qu’elle est un symbole audacieux.

Elle était seins nus et avec ses longs cheveux dont elle couvrait ses seins et les gants de cuir la température montait un peu plus, Shawn Mendes Vous ne devriez pas vous sentir à l’aise avec ce post.

Amour pur

Il n’y a pas de doute Camila Il aime chouchouter ses adeptes, même s’il a révélé il y a quelques jours que la détention obligatoire développait de l’anxiété et avait affaire à des techniques de méditation.

Shawn Mendes Il comprend ce qui plaît au public, donc il ne s’est sûrement pas embêté avec ce post, il peut être un peu surpris mais il les soutient et les respecte certainement toujours. Ils font un beau couple!