SŒUR TWISTED a rendu hommage à Frankie Banali, décédé plus tôt cette semaine après une bataille contre le cancer du pancréas.

Vendredi 21 août, les membres de SŒUR TWISTED a partagé une photo prise lorsque le RIOT SILENCIEUX le batteur les a rejoints pour un set de deux chansons en mai 2016 au Vegas Rocks! Prix ​​Hair Metal à Las Vegas, Nevada, et ils ont inclus le message suivant: « Le SŒUR TWISTED la famille vient de perdre un autre membre. Frankie Banali, l’un des membres fondateurs de RIOT SILENCIEUX vient de perdre son combat extrêmement courageux contre le cancer du pancréas.

« Frankie rempli pour Mike Portnoy au Las Vegas Metal Awards Show en 2016. Frankie est devenu, pour la journée, le 9e batteur à traverser notre histoire. Nous avons tous partagé (en 1983 et 1984) l’une des plus grandes époques de l’histoire du métal. Nos pensées vont à sa famille et à Rudy Sarzo, une QR camarade de groupe et aussi un cher ami à nous. Cette venue sur les talons de la mort de Pete Way c’est trop et trop tôt. Le monde de la musique en général et le monde du métal en particulier pleure la perte des deux.

« Frankie a été une inspiration dans son combat pour gagner cela et nous célébrons sa mémoire ce soir avec sa famille et ses amis …

« Jay Jay, Dee, Eddie, marque ainsi que notre agent Danny Stanton qui a amené Frankie à nous pour le spectacle de Las Vegas. Ces souvenirs d’il y a seulement 4 ans ressemblent à ceux d’hier.

« RIP FRANKIE

« #frankiebanali #quietriot #twistedsister »

Frankie a reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade IV le 17 avril 2019 et six mois à vivre. Il a mené jusqu’à la fin une bataille de 16 mois, courageuse et inspirante, et a continué à jouer en direct aussi longtemps qu’il le pouvait. La chimiothérapie standard a cessé de fonctionner et une série d’accidents vasculaires cérébraux a rendu impossible la poursuite d’un essai clinique. Il a finalement perdu le combat à 19h18. le 20 août à Los Angeles entouré de sa femme et de sa fille.

Banali a reçu un diagnostic de cancer du pancréas après s’être rendu aux urgences pour essoufflement, douleur aux jambes et perte d’énergie. Un scan de ses poumons a permis de capturer une image de son foie, où les premières taches ont été vues. Puis vint la découverte d’une tumeur sur son pancréas.

Il était en traitement depuis le printemps de l’année dernière et a récemment terminé sa 21e série de chimiothérapie dans l’espoir de réduire ou de contrôler le cancer.

