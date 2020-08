The Shining est un film d’horreur de 1980 réalisé par Stanley Kubrick, dont l’histoire était basée sur un roman de Stephen King.

Il existe une théorie très intéressante qui relie le film à L’éclat avec l’alunissage du Apollo 11, en témoigne le pull de Danny, les canettes de Tang, les jumeaux et la dactylographie de Jack. Vous devez d’abord vous rappeler qu’il y a beaucoup de gens qui croient que Stanley Kubrick Il a été impliqué avec le gouvernement des États-Unis dans le tournage d’une version mise en scène de l’atterrissage sur la lune et il a utilisé ce film pour faire allusion et s’excuser de son implication. Les preuves sont accablantes.

The Shining, sorti en 1980, est l’un des films les plus connus et les plus analysés de Stanley Kubrick. Cela est dû, en partie, à l’étrange symbolisme qu’on y voit. Kubrick est connu, après tout, pour inclure des significations plus profondes dans son travail et laisser ensuite les choses ouvertes à l’interprétation. Au cours de sa vie, il a pris soin de ne jamais présenter ses propres points de vue et a estimé que le public était attiré par «les énigmes et les allégories», préférant les films qui n’apportaient pas toutes les réponses.

Fait intéressant, lors de l’atterrissage lunaire d’Apollo 11 en 1969, certains pensaient que les images montrées dans le monde avaient été prises. Il a été théorisé que Kubrick, en tant que cinéaste très respecté à l’époque, avait fait partie du tournage des images de la scène. Compte tenu des talents de Kubrick, il n’est pas impossible d’imaginer qu’il aurait pu réussir une telle cascade. S’il l’avait fait, il serait obligé de signer un accord de non-divulgation et serait obligé de ne jamais parler de l’expérience. Aussi farfelue que puisse paraître cette idée, il n’est pas impossible que vous puissiez insérer des indices dans votre travail cinématographique, comme The Shining, soit pour soutenir cette théorie, soit pour se moquer d’elle.

Après la première de 2001: A Space Odyssey (1968) est venu le grand événement de l’humanité quand Apollo 11 a atterri sur la lune (1969).

Pour réaliser ce film, Kubrick a travaillé avec les ingénieurs de la NASA pour créer les optiques des caméras. C’est probablement de là qu’est venue la rumeur selon laquelle il aurait filmé plus tard un atterrissage sur la lune. Donc, en supposant que Kubrick faisait partie de cette conspiration gouvernementale, cela aurait pu peser lourd dans son esprit, d’autant plus qu’il lui était interdit d’en parler. Je donnerais donc un peu de vie à la théorie que nous expliquons ci-dessous sur le Shining.

Dans le film, il y a plusieurs références, au moins partiellement, à l’atterrissage sur la lune d’Apollo 11. Cela commence par le pull de Danny. Apollo 11 n’est jamais mentionné dans le roman par Stephen KingAlors pourquoi Danny porte-t-il un pull qui dit « Apollo 11 USA » dans le film de Kubrick?

Il est également intéressant de noter comment la caméra reste sur diverses boîtes de Tang dans le garde-manger, qui est une boisson développée à l’origine pour les astronautes. D’autres indices que The Shining concerne l’atterrissage sur la lune d’Apollo 11 incluent l’étrange façon dont «Tout» apparaît dans le manuscrit de Jack Torrance. Bien que Jack écrit clairement « Tout le travail et aucun jeu font de Jack un garçon ennuyeux » encore et encore, le « Todo » (tout en anglais) ressemble beaucoup à A11, faisant référence à Apollo 11.

De plus, si cette théorie est correcte, alors les jumeaux morts que Danny voit dans le couloir peuvent représenter les deux missions spatiales Gemini qui ont échoué. Bien sûr, Kubrick n’a ni confirmé ni nié cette théorie sur The Shining qui, même à ce jour, reste convaincante.