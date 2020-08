Levez la main qui n’aime pas les concerts, la cumbia et aider les autres. Exact. Par conséquent, nous ne pouvons pas arrêter de vous inviter à #ConciertoKotex que Los Ángeles Azules offrira jeudi prochain 6 août via Facebook et YouTube. Cet événement fait partie de l’initiative de marque Kotex appelée «À la maison avec une cause», où la musique est la façon dont il veut que vous vous rencontriez 8 incroyables organisations de la société civile qui soutiennent des causes en faveur des femmes au Mexique.

Cette initiative Kotex® a été un tel succès que, en plus de profiter du groupe d’Iztapalapa, ce jeudi à venir de grands noms tels que Ximena Sariñana, María José et Ha * Ash dans le même concert virtuel. Le plus cool, c’est que nous ne pourrons pas seulement profiter musique live de chez nous, mais aussi pour aider par des dons!

Ces événements sont vitaux dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement car il faut s’unir et agir, et quoi de mieux que d’utiliser la force de la musique et de l’empathie pour cela.

Je veux rater ce concert et ce soutien!

¡Épale! Nous savions que nous pouvions compter sur vous. Désormais et pendant la diffusion qui débutera à 20h30 le jeudi 6 août via la page Facebook et YouTube de Kotex® México, vous pouvez faire un don et protéger les femmes de partout au Mexique pour différentes causesDe la fourniture de fournitures médicales aux professionnels de la santé à l’aide aux femmes autochtones du Chiapas pour qu’elles soient formées et gèrent elles-mêmes leur entreprise. Peu importe le montant, l’important est d’ajouter beaucoup, chaviza.

Voici les 8 organisations, vous choisissez qui soutenir:

– Pymo-Entrelazando México qui fait don de matériel de protection de base pour les médecins et les infirmières.

– Fondation Don Mariano est un groupe médical indépendant à but non lucratif qui vise à fournir un accès médical au grand public dans les situations d’urgence nationale.

– Fonds d’amorçage est une association qui soutient les femmes à 100%, à travers l’accès à la santé, au travail décent et à la justice.

– Collectif Women in Music vise à accompagner les femmes à découvrir et à les accompagner dans la diffusion de leur travail artistique.

– CREA, entrepreneurs sociaux, ont un accent particulier d’action pour les femmes dans les zones marginalisées, à travers le développement et l’exécution de programmes ayant un impact.

– Aide en action Il est présent dans 20 pays et se consacre à la lutte contre la pauvreté et les inégalités.

– Fondation Origine est une plateforme de soins complète pour les femmes et leurs familles.

–Alsico Mexique, Fondation originaire d’Europe, au Mexique, elle se consacre à la collecte de fonds pour acheter des combinaisons de biosécurité et les distribuer dans les hôpitaux publics à travers le pays.

Pour plus d’informations sur le concert et les moyens d’aider, cliquez ici.