Bien qu’elle n’ait acheté le contemporain côté canyon il y a un peu plus d’un an pour pas tout à fait 2,8 millions de dollars, la comédienne de stand-up Iliza Shlesinger, la sixième gagnante de la saison de « Last Comic Standing » de NBC, a retourné l’élégant Hollywood Hills sur le marché. à un murmure de moins de 2,9 millions de dollars. Les annonces détenues avec Saam Shabahang à Compass montrent que la maison d’un peu moins de 3 200 pieds carrés comprend quatre chambres et 3,5 salles de bains.

Perchée sur une haute crête au-dessus du légendaire Laurel Canyon, avec une vue imprenable sur la ville, la résidence de trois étages se trouve juste contre la rue élancée. Entré au niveau de la rue, où il s’agit d’un garage pour deux voitures avec entrée directe, l’espace de vie principal est un vol plus haut. En haut de l’escalier, il y a une cuisine américaine ultramoderne et décloisonnée où Shlesinger et son chef mari Noah Galuten co-organisent «Don’t Panic Pantry», un programme en direct sur Instagram pendant lequel ils montrent aux gens «comment faire mieux préparez votre nourriture au temps de Corona! »

Un mur de verre imposant remplit la cuisine et l’espace de vie / salle à manger volumineux de lumière naturelle. Une grande unité de divertissement ancre un côté de la pièce, tandis que l’autre a un banc rembourré confortablement pincé sous les escaliers. Une énorme banque de fenêtres qui encadrent une vue cinématographique sur la ville se détache sur une terrasse ensoleillée avec vue sur les toits du centre-ville lointain. Le rez-de-chaussée est complété par la chambre principale avec vue sur la ville qui comprend un dressing et une salle de bains équipés d’un bain profond mais et d’une douche carrément carrelée. Les rideaux du sol au plafond couvrent presque les curseurs de verre du sol au plafond vers la terrasse.

Un bureau / bibliothèque en mezzanine qui surplombe le salon mène à une chambre en suite peu meublée avec quelques bureaux. Il y a deux autres chambres et une salle de bains au rez-de-chaussée, dont l’une est aménagée comme une salle de fitness avec une télévision murale géante et quelques réfrigérateurs à boissons sous le comptoir. Les deux chambres ont un accès direct à une loggia qui s’étend sur toute la largeur de la maison.

Ce n’est pas la première fois que Shlesinger, dont la série humoristique éponyme «The Iliza Shlesinger Sketch Show» a été créée sur Netflix en avril, possède une maison dans la région de Laurel Canyon. Au début de 2015, elle a payé 770 000 $ pour un contemporain génériquement contemporain de 1400 pieds carrés qu’elle a vendu à la fin de 2019 pour 980 000 $.