Récemment, la nouvelle collaboration de Kimberly Loaiza et Juan de Dios a été publiée, cependant, les allégations de plagiat ont commencé à émerger concernant « Bye Bye« à la fois dans les paroles et dans sa vidéo.

Cette chanson est sortie hier soir et le clip il y a quelques heures, comme prévu, a rapidement attiré l’attention de ses followers qui sont revenus sur la tendance de cette collaboration.

Cependant, tous les commentaires n’ont pas été bons, car ces gens ont commencé à chercher ce qui ne va pas avec la chanson ou où ils se sont trompés.

Tel est le cas de certains utilisateurs des réseaux sociaux qui ont souligné qu’une partie des paroles de la chanson est identique à celui de « Una Vez Más », en collaboration avec Manuel Turizo et Noriel.

Je te veux ici », est la phrase que dit Juan de Dios, identique à Manuel Turizo dans la chanson.

Et oui, bien que ce soit une phrase simple, beaucoup ont commencé à souligner qu’ils ont fait plagiat d’elle, aussi que dans la vidéo les photos promotionnelles ont commenté qu’elles sont identiques à celles de « The answer » de Maluma en collaboration avec Becky G.

Bien qu’aucun des deux n’ait parlé jusqu’à présent, leurs partisans sont entrés dans la lutte pour défendre leur honneur.

Cette chanson réunie Kimberly et Juan de Dios et a sans aucun doute surpris leurs milliers de followers en révélant la collaboration qu’ils ont nouée après leur séparation au milieu d’une grande polémique en avril dernier.

Le clip a jusqu’à présent plus d’un demi-million de vues et d’innombrables commentaires de la part de ses fans, qui ne savent pas s’il faut être enthousiasmé par cette collaboration ou confus en ne sachant pas ce qui se passe entre eux.

Et est-ce que malgré le fait qu’ils aient pris du temps dans leur relation il y a quelques mois, de nombreuses personnes entre fans et haineux pensent qu’ils ne se sont jamais vraiment séparés, car ils ont vu certaines choses qui indiquent que Juan a toujours été avec Kim pendant ces mois, y compris des vidéos et des photographies, ils pensent donc que tout cela était un plan pour avoir plus de publicité et attirer l’attention à la fois de leurs abonnés et des médias.

De plus, il y a quelques jours, la rumeur d’une prétendue réconciliation entre Kimberly et Juan, qui jusqu’à présent reste non confirmée, mais comme prévu, ses partisans ont été en mode espion.

Maintenant, avec cette collaboration, il n’est pas certain qu’ils soient ensemble ou non, mais dans une vidéo récente partagée sur YouTube sur la chaîne de Kevin Achutegui, Kimberly a souligné qu’elle prévoyait d’avoir un bébé de plus mais qu’elle n’avait pas encore de date.

Précisant ici que le père serait Juan de Dieu, puisque même selon les vidéos divulguées, ils sont toujours ensemble mais peut-être qu’ils ne sont pas encore prêts à le rendre officiel et public.

Vous ne pouvez pas répondre à la vérité, je ne sais pas si dans quelques mois ou quelques années », a-t-il répondu dans la vidéo.

Sans aucun doute, cette réponse a fait une grande impression sur les adeptes de l’interprète « Menteur », car elle n’a pas exclu l’idée qu’elle aimerait finalement donner à la belle Kima un frère, qui est le fruit de l’amour entre elle et Juan.