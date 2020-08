Dans Japon, la relance de l’économie au milieu de la pandémie de Covid-19 Cela implique également la Restaurants. Comme dans le reste du monde, les propriétaires d’entreprises alimentaires de ce pays veulent promouvoir la consommation et, en même temps, doivent s’adapter aux circonstances et à la «nouvelle normalité». De cette façon, la chaîne de restaurants japonais Saizeriya a présenté sa solution au problème des masques et de la nourriture: a masque que vous n’avez pas à vous retirer pour manger.

Le masque, baptisé comme Shabereru-kun (ou talkable-kun, car vous pouvez aussi discuter confortablement tout en le portant) est plutôt une sorte de couverture qui transforme votre masque d’origine en un masque qui peut être utilisé pour manger. Le même directeur administratif des restaurants Saizeriya apparaît dans une vidéo dans laquelle il montre la manière correcte d’utiliser son invention:

« />

La première étape, dit-il, est retirez le masque que vous aviez déjà. Il est ensuite plié en deux et enveloppé dans une pellicule plastique (un peu comme une serviette générique) et positionné de manière à ce qu’il pende du nez et recouvre la zone de la bouche. De cette manière, l’invention de Saizeriya permet continuer à porter un masque en même temps qu’il engloutit une partie de son menu.

« />

Bien que le masque offre une meilleure protection contre la transmission du virus que si aucun type de revêtement n’était utilisé au moment des repas, ce ne couvre pas complètement la zone buccale, il n’empêche donc pas la transmission de microgouttelettes qui pourraient entrer par le bas ou par les côtés. Et nous savons tous ce que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a dit à propos du coronavirus et de la possibilité que oui, il soit transmis par voie aérienne.