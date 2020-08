Justin Bieber il est heureux et détendu en vacances avec sa femme, le mannequin Hailey Baldwin. Loin de la discussion d’il y a quelques semaines sur la question de savoir s’il faut être parents ou non, maintenant les photos sur les réseaux sociaux des deux célébrités ne montrent que de l’amour et de l’affection.

Après des années dans l’ombre, le Canadien tente de remédier à son passé avec sa famille, ses amis et même, en lançant de nouvelles musiques, avec une nouvelle et future tournée aux États-Unis. L’un des plus gros problèmes de sa jeunesse n’est pas seulement la dépendance, mais aussi sa fréquentation «toxique» avec Selena Gomez.

Depuis qu’ils ont officiellement commencé à sortir ensemble en 2011, ils ont passé de beaux moments ensemble, mais la relation s’est détériorée à mesure qu’ils vieillissaient et embrassaient la maturité et d’autres responsabilités sur le lieu de travail.

Ils ont écrit des chansons mutuelles, ils se sont accompagnés à des événements, même il était très détaillé avec elle. On ne saura jamais la vérité, s’il était violent ou si elle était possessive, il y avait beaucoup d’idées et de virages du couple, mais il n’a pas prospéré et aujourd’hui Justin Bieber est marié à Hailey Baldwin, tandis que Selena Gomez reste célibataire.

Malgré la distance entre Justin et Selena, les problèmes demeurent: dans les dernières heures, un compte fandom a découvert que le Canadien est sur le point d’être interrogé par Hailey. Apparemment, l’artiste et le modèle ont les mêmes boucles d’oreilles, ce détail vu dans le Gala du Met 2018. Chance? Nous n’y croyons pas.

Alors que beaucoup pensent qu’il est possible qu’ils aient acquis la même chose, d’autres pensent que Justin Bieber a fait le même cadeau pour les deux filles et le Met Gala 2018 l’a laissé en évidence. Qu’est-ce que tu penses?