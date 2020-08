Sébastien Bach a fustigé les groupes qui ont choisi de jouer en direct pendant la pandémie de coronavirus, affirmant que ces musiciens « ne se soucient que de prendre votre argent et ne se foutent pas une seule merde si vous vivez ou mourez ».

Alors que le coronavirus a dévasté l’industrie des événements en direct cet été et que presque tous les principaux concerts et événements ont été repoussés jusqu’en 2021, plusieurs États, dont le Dakota du Sud, se sont mieux comportés que d’autres dans la pandémie. En conséquence, les spectacles en direct dans le Dakota du Sud ont été autorisés à reprendre, les participants étant en grande partie libres de restrictions de distanciation sociale courantes ailleurs dans le pays.

Après avoir été annoncé plus tôt dans la journée FOZZY avait joué trois spectacles cette semaine dans le Dakota du Sud, le Dakota du Nord et l’Iowa, Bach pris à son Twitter écrire: « Tous les ‘musiciens’ qui font des concerts de rock n ‘roll aux Etats-Unis d’Amérique en ce moment ne se soucient que de prendre votre argent et ne vous en foutez pas si vous vivez ou mourez ».

Il a poursuivi: « Mes fans signifient tout pour moi, ils m’ont donné une vie incroyable. Je protégerai mes fans. Mes fans comptent en fait plus pour moi que l’argent ».

L’ancien SKID ROW chanteur, qui a récemment accusé FOZZY chanteur Chris Jericho de « mimer sur une bande » pendant FOZZYLes performances en direct de, a ajouté dans un tweet séparé: « Les groupes qui prétendent chanter sur scène ne soutiennent pas la communauté rock n ‘roll. Ils soutiennent la communauté’ Don’t be Tardy for the Party ‘. Les artistes qui prétendent chanter vivre à une bande détruit pour ceux d’entre nous qui le font réellement « .

Le mois dernier, Jéricho contesté Bach à un « singoff » sans « aucun effet, aucun réglage, aucune connerie » en réponse à Sébastienl’allégation de Chris « mime sur une bande » pendant FOZZYdes spectacles en direct. « Bas est un grand chanteur … mais je vais mieux, » Chris écrit sur Twitter. « Le lutteur devenu chanteur a ajouté: » Je n’ai jamais rien mimé! Je vais te chanter au visage à tout moment, n’importe où, mec. Je suis fan et défenseur de toi depuis le premier jour … mais ne remets jamais en question mes capacités de rock! » Bach riposté: « Vous êtes plein de s *** bro. Chaque clip sur Internet est que vous mimez une cassette. Je chanterai dans votre f ****** face à tout moment. La lutte n’est pas du rock and roll. Je vous montrera f ****** rock and roll. Vérifiez vos textes mis en place The Sing-Off Je suis prêt quand vous êtes « .

Sébastien, qui a parlé ouvertement des groupes de rock utilisant des pistes d’accompagnement préenregistrées pendant les concerts, a ensuite tenté d’expliquer son explosion en écrivant: « Je n’essaye de battre personne à quoi que ce soit. J’essaye en fait de dire bonjour Chris peut-être que tu as raison peut-être que je vais arrêter de chanter en direct et caracoler pendant que la cassette joue comme toi Chris. Je suis fatigué d’essayer si fort que c’est comme me cogner la tête contre le mur. «

Après une autoproclamation Bach fan appelé Sébastien « an asshat » sur Twitter pour avoir tiré « les premiers coups » dans sa guerre des mots avec Jéricho, Bach est revenu avec: « Hé mec, putain de toi. J’ai passé ma vie à apprendre à chanter sur scène. Quand quelqu’un arrive et mime une cassette, ça craint pour nous tous qui ne le font pas. Vous veux aller voir un bon match de lutte. Ne l’appelle pas rock and roll »

Tous les « musiciens » qui font des concerts de rock n ‘roll aux États-Unis d’Amérique en ce moment ne se soucient que de prendre votre argent et ne vous en foutez pas si vous vivez ou mourez – Sebastian Bach (@sebastianbach) 9 août 2020

Mes fans signifient tout pour moi, ils m’ont donné une vie incroyable. Je protégerai mes fans. Mes fans comptent plus pour moi que l’argent – Sebastian Bach (@sebastianbach) 9 août 2020

C’est si mignon de voir comment les groupes de pistes ressentent le besoin de défendre d’autres #trackbands? – Sebastian Bach (@sebastianbach) 9 août 2020

Les groupes qui prétendent chanter sur scène ne soutiennent pas la communauté du rock n ‘roll. Ils soutiennent la communauté «Don’t be Tardy for the Party». Les artistes qui prétendent chanter en direct sur une bande le détruisent pour ceux d’entre nous qui le font réellement – Sebastian Bach (@sebastianbach) 9 août 2020

Mots clés:

Sébastien Bach

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler un spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de «masquer» les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).