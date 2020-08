Le musée du jouet antique a subi une énorme perte: à l’aube du 4 août, deux voitures de collection d’une valeur inestimable pour le patrimoine culturel du pays ont été volées. Les voitures volées étaient des Ferrari à deux échelles, une Ferrari F40 et une Testarossa, construites dans les années 1980 en Italie et valant plus de 2000 $ chacune. C’est une sacrée tragédie qu’avant la réouverture du musée (après la pandémie), le MUJAM ait été volé.

Le vol du musée du jouet a eu lieu le 4 août. Le complexe, situé au numéro 15 du Dr Olvera, à Colonia Juárez, du bureau du maire de Cuauhtémoc à Mexico, a été agressé à 12h05 du matin. par un gars qui a pris tout le temps du monde pour prendre diverses pièces de la collection du musée. Les véhicules pèsent entre deux et trois kilogrammes et mesurent près d’un mètre, donc selon le directeur créatif du musée, Roberto Shimizu, le voleur n’a pas pu les emporter immédiatement alors il les a placés à l’entrée du musée en volant un vélo. Le suspect est revenu une heure et demie plus tard pour voler les voitures alors que la police brillait par leur absence.

«Ce sont des pièces inestimables de la collection», a expliqué Roberto Shimizu. « Ces gens ne se rendent pas compte qu’en volant le musée ils volent le Mexique et que les gens ne pourront plus profiter et apprécier ces morceaux de notre enclos », a-t-il ajouté au journal El Universal.

Voici le moment où le voleur vole les voitures du musée du jouet:

Pour le @MuseodelJuguete dans le #CDMX, ce n’est pas un #FelizMiercoles, car le rat 🐀 a aussi fait son truc et est allé voler des paniers de collecte. #Video. 📹 @MuseodelJuguete.

👇 pic.twitter.com/5C9aLmFUYV – Oscar Curiel (@OCuriel) 12 août 2020

Ils soupçonnent que le vol des objets de collection a été effectué par des « pseudo-collectionneurs » et même Shimizu a révélé qu’ils avaient plusieurs suspects dans leur ligne de mire car ce sont des personnes qui ont déjà montré beaucoup d’intérêt pour les pièces. Comme l’explique le directeur de MUJAM à Infobae, ce sont des pièces si précieuses par les collectionneurs car elles sont déjà armées. L’assemblage de l’un de ces véhicules peut prendre jusqu’à deux ans, car ils se trouvent généralement en pièces.

Les véhicules à l’échelle du musée du jouet ont été fabriqués dans l’usine d’origine Porcher, Et alors que les autorités tardent à répondre, Shimizu a appelé les collectionneurs à ne pas acheter les pièces sur Internet ou sur Facebook et à porter plainte à la place.