Si quelque chose qui distingue la chanteuse Selena Gómez, c’est qu’elle peut toujours surprendre ses fans, d’une nouvelle chanson aux détails de sa vie amoureuse avec la chanteuse Justin Bieber et quelques autres secrets, comme celui d’une controverse selfie qui a été récemment découvert.

Le chanteur texan, Selena Gomez A chaque fois, il montre de plus en plus sur les réseaux sociaux qu’il a beaucoup à dire à ses fans, qui n’hésitent pas à lui apporter tout le soutien dont il a besoin à tout moment.

Et est-ce que c’est romantique et doux Selena, Elle fait partie des artistes qui apprécient la grande affection que ses fans et autre public ne se limitent pas à lui montrer.

Même si des rumeurs ou des informations ont émergé qui la placent au centre de la controverse, ses fidèles fans sont toujours fidèles pour l’encourager à continuer.

L’interprète de « Lose You To Love », un thème qui a marqué son retour à la musique et qui, selon eux, était une dédicace particulière à son long engagement avec la chanteuse canadienne Justin Bieber.

Il faut dire que cette relation a été cataloguée par les fans et certains critiques du médium comme la « relation la plus toxique » pour l’artiste.

Après avoir surmonté la transe dans laquelle elle était plongée quelques années, accompagnée de problèmes de santé, l’artiste est revenue sur scène et depuis, l’ombre de sa relation controversée n’a cessé de la hanter, ce qui donne lieu à d’autres aspects d’elle. la vie, sortez aussi.

Le selfie le plus caché

C’était jusqu’à aujourd’hui une image de la chanteuse, qui a également réalisé ses pininos à la télévision dans plusieurs programmes, parmi lesquels trois chapitres de la série Hannah Montana.

Actuellement, un instantané montre le côté le plus naturel de l’artiste et bien qu’il ait apparemment été gardé très privé, il a été révélé aujourd’hui.

Arborant un look cheveux bouclés et un maquillage très naturel, la chanteuse est complètement tombée amoureuse de ses fans.

Souvent, ces images sont celles que les fans apprécient le plus car bien qu’ils aiment la voir avec ses vêtements sur scène, ils apprécient aussi le fait de la connaître sous tous ses visages et c’est une autre dans laquelle ils réaffirment que leur artiste préféré est le propriétaire d’un beauté naturelle.

La chanteuse Selena Gómez a été naturelle lorsqu’elle a présenté un nouveau projet à ses fans. Instagram

Récemment, Selena Marie Gomez a révélé quelques aperçus d’une initiative menée sur HBO à laquelle non seulement elle participerait, mais aussi des spécialistes du domaine culinaire.

Et c’est que les talents de l’artiste ne se réduisent pas seulement à sa bonne voix et à sa capacité d’agir depuis qu’elle est petite, mais maintenant elle montre aussi d’autres intérêts comme l’exploitation de son goût pour la cuisine.

Ainsi à travers Instagram, la chanteuse a dévoilé quelques détails sur ce nouveau projet à la porte qui lui donnera l’occasion de côtoyer de grands maîtres de la cuisine.

Et pour montrer sa volonté de relever ce nouveau défi, la chanteuse a partagé avec ses fans des photos de l’intimité de sa maison, où elle est passée par la séquestration avec ses grands-parents et quelques amis.

Avec un look totalement naturel et ses cheveux semi-collectionnés la photo de Gomez Il ne lui fallut pas longtemps pour être rempli de compliments et de messages d’affection.