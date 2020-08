Ric Flair a tiré les premiers coups de feu pour cette semaine de lutte, livrant avec Randy Orton le meilleur segment que la WWE a produit depuis des lustres à la fin de Monday Night Raw. L’impact doit suivre cela, ce qui ne sera pas facile. Peut-être qu’ils peuvent lancer la promo Ric Flair / Jay Lethal dans Impact Plus Flashback of the Week.

Le logo officiel de l’Impact Wrestling.

En fait, Impact a eu une très bonne promo pour terminer son émission la semaine dernière, avec Rich Swann « se retirer » puis être brutalement attaqué par Eric Young. Putain de merde… Raw a-t-il arnaqué Impact?! Impact a même sa propre version de Raw Underground: Wrestle House. Ça va être une soirée intéressante…

Rapport Impact Wrestling pour 8/11/2020 Partie 1

L’Impact s’ouvre sur une bagarre entre Eric Young et Willie Mack. Mack cherche à se venger de Young pour l’attaque susmentionnée contre son ami. Ils se battent jusqu’au ring où les arbitres et les gardes de sécurité interrompent le combat. Young recule sur la rampe, mais Mack attrape un micro. Ils étaient programmés pour un match plus tard ce soir, mais Mack veut le faire maintenant.

Willie Mack contre Eric Young

Malheureusement, Young ne le fait pas, alors Mack doit le chercher et le ramener sur le ring. Comme je l’ai mentionné lundi, j’essaie d’être moins verbeux avec ces récapitulatifs de match, alors voici les puces:

Mack est plus gros et pourtant plus athlétique que Young. Normalement, le plus petit est celui qui essaie d’utiliser sa vitesse pour prendre un avantage sur le plus grand, mais ici c’est le contraire. Le jeune est certainement plus méchant, cependant. Et il est prêt à tricher.Je regarde habituellement Impact sur SlingTV, mais je suis récemment passé à YouTube TV, et ils n’ont pas AXS.Je regarde donc sur Twitch à la place, je lance sur ma télévision, et la qualité est définitivement pire. Le son est plus faible et le flux se fige périodiquement.Sauf une rafale de Mack, au début, Young contrôle la majeure partie du match.En commentaire, Madison Rayne tente de prétendre qu’il y a des places limitées sur la liste de l’Impact, et tous les gars doivent se battre pour eux, même si l’Impact vient d’embaucher comme une douzaine de rabatteurs de la WWE il y a quelques semaines.Eric Young cordes à linge Mack, puis il se met à genoux et reste parfaitement immobile pendant cinq minutes consécutives. Il s’avère que cela arrive souvent, car les gens du chat Twitch s’en plaignent. « Je parie que la rétribution est derrière ça… » – l’un des commentaires dans le chat. Impact enfin commente dans le chat et dit qu’ils Je suis en train de travailler dessus. Je passe à Sling, qui est encore payé pour une autre semaine… juste à temps pour Mack de renverser la vapeur et de frapper un étourdissant. Au lieu d’aller chercher son finisseur, Mack attrape une chaise et veut obtenir un peu de revanche sur Young, mais il prend trop de temps. Young gagne avec un piledriver.

C’était peut-être un classique cinq étoiles. Je ne sais pas, grâce au flux Twitch. Je commence à regretter ma décision de passer à YouTube TV.

Josh Matthews demande Madison Rayne, qui acceptera le défi ouvert d’Eddie Edwards ce soir. Elle n’a pas de réponses. Matthews commence à jouer pour Emergence, mais Rayne interrompt pour promouvoir Locker Room Talk ce soir avec Katie Forbes et Barrage Rob Van. Puis Matthews parle de Bons frères contre. Ace Austin et Madman Fulton à Emergence. Il se trouve que ces gars-là sont en coulisses en ce moment, à la recherche d’Austin et de Fulton. Quelle coïncidence! L’impact va aux publicités.

Je regarde les commentaires de Twitch pendant les publicités. La vapeur est toujours sortie. Les gens disent que cela s’est produit trois semaines de suite. À un moment donné, un gars publie un lien vers un flux bootleg, qui est immédiatement supprimé par les mods. On pourrait penser qu’ils feraient plus d’efforts pour lancer le flux, mais la modification du chat est également une bonne chose, je suppose.

D’accord, Impact est de retour (sur AXS au moins, Twitch n’a toujours pas de chance). C’est l’heure de Wrestle House.

Wrestle House

Taya Valkyrie rassemble tout le monde pour un visionnement des plus grands succès de Taya Valkyrie, sur lesquels tout le monde a voté.Kylie Rae l’accuse d’avoir truqué l’élection, mais Taya l’éloigne du style Trump. Susie sont manquantes. C’est sous-entendu qu’ils ont des relations sexuelles. Alisha Edwards et l’autre doyen se faufilent également. John E. Bravo frotte ses épaules, ce qui fait Romarin jaloux.Johnny Swinger remarque que Steve fou vérifie Rosemary, et il l’appelle. Steve va s’asseoir à côté d’elle et lui parler.Elle propose de s’embrasser.Mais Steve peut dire qu’elle est juste jalouse de Taya et Bravo et cherche à leur revenir, donc il n’est pas dedans. Quel gentleman! Il s’avère que Susie et l’un des Deaners ne sont pas f ** king. Ils se préparent pour un rendez-vous. L’autre doyen et Alisha Edwards les aident.

Dans les coulisses de l’Impact, Reno Scum agressions Rhinocéros et lui voler son argent.

Kimber Lee contre Jordynne Grace

Kimber Lee vient sur le ring. ensuite Jordynne Grace. Ils se mettent au travail.

La semaine dernière, Lee a proposé de retirer Grace en faveur de Deonna Purrazzo. En échange, Purrazzo donnera une chance à Lee au Knockouts Championship. Malheureusement, Lee n’a pas tenu compte du fait qu’elle devrait en fait battre Grace. C’est plus facile à dire qu’à faire. Il y a une publicité au milieu du match. Je regarde le flux Twitch, il vient juste de revenir en ligne, mais se déconnecte immédiatement à nouveau. Les gens dans les commentaires sont assez énervés. Est-ce ainsi que je vais passer mes mardis à partir de maintenant à partir de la semaine prochaine? Quelqu’un recommande un autre streamer Twitch qui fait un watchalong. Non, je ne dirai pas qui. Je ne suis pas un rat, je regarde ça. Trois mecs barbus jappent sur le spectacle. Eh bien, c’est mieux que rien. Je leur donne un suivi, juste au cas où j’en aurais besoin la semaine prochaine, mais je vais finir de regarder l’émission sur AXS car il semble que même si l’Impact récupère son flux, ça recommencera depuis le début. , il y a un match en cours. Lee se fait botter le cul. Elle tape sur un étranglement de Grace après que Lee ait essayé un swanton mais atterrit sur les genoux de Grace.

Madison Rayne accueille en solo depuis que Johnny Swinger est piégé à Wrestle House. Elle raconte à quel point tout le monde veut faire de la publicité sur Locker Room Talk, alors ils ont leur premier sponsor. Ses Bruyère. Il a acheté trente secondes de temps pour essayer d’amener les gens à obtenir la tendance du hashtag # Heath4Impact. Puis Rayne fait ressortir RVD et Katie Forbes.

Rayne parle de son détour #CancelCulture sans mentionner #CancelCulture. Elle veut savoir ce que ça fait de revenir à la normale. Ils disent que ça fait du bien. Puis ils commencent à s’embrasser sur le canapé. Rayne part avec dégoût.

Forbes décide d’interviewer Van Dam. Elle lui demande quelles sont ses choses préférées à son sujet. Il dit qu’elle donne à chacun une raison de plus de souhaiter être RVD. Il aime aussi sa personnalité. Puis il lui demande quelles sont ses choses préférées à son sujet. Avant qu’il puisse répondre, Sami Callahan se présente et attaque Rob. Mais Rob et Katie prennent le dessus et le battent.

Les Rascalz sont dans les coulisses, s’amusant. Trey porte Suicide masque. Wentz porte un EC3 sweat à capuche. élan passe devant et le voit. Il demande à Wentz de l’enlever. Moose remet «Suicide» une invitation à défier pour son championnat. L’impact va aux publicités.

Je vérifie, et l’Impact a enfin récupéré son stream. Ils jouent toujours le match Willie Mack de plus tôt. Ce flux de bootleg semble avoir pris environ 10% de l’impact du téléspectateur avant la sortie du flux. Impact n’a récupéré qu’environ 60% de ses téléspectateurs. Le reste s’est foutu, je suppose.

Plus Wrestle House – Acey Romero contre Larry D

Rosemary est toujours à la recherche de quelqu’un avec qui faire l’amour pour rendre Bravo jaloux. Malheureusement, ce sont des choix minces ici. Elle décide finalement de Larry DPendant ce temps, Alisha Edwards envoie Susie dans la salle de rendez-vous avec l’un des Deaners avec qui elle sort. C’est tout ce que je vais dire à ce sujet parce que c’est trop centré sur Deaner, et vous savez ce que je ressens pour Deaners.Acey Romero et Larry D se disputent parce que Larry agit si bizarrement. Tommy Dreamer fait un match, tout le monde va regarder le match, ce qui rend Taya fou, le gros gagne, l’impact va aux publicités.

C’est le début de l’heure, il est donc temps de passer à la deuxième partie de ce rapport. Qui défiera Eddie Edwards? Susie va-t-elle baiser un doyen? L’Impact récupérera-t-il jamais ses téléspectateurs Twitch? Cliquez ci-dessous pour lire la deuxième partie de ce rapport.

