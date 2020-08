Intel a subi une faille de sécurité majeure. Plus de 20 Go de documents internes considérés comme classifiés, Parmi lesquels se trouvent les designs et les codes de ses processeurs, ils ont été volés en mars de cette année, environ, et ce le 6 août ils ont été publiés dans MEGA.

Un porte-parole d’Intel a confirmé la violation du site ZDNet et a déclaré que la société pensait que le même attaquant qui avait accédé aux documents était le même qui les partageait en ligne. Ils ont suggéré que l’attaquant avait accès à son CEntrée de ressources et de conception, un portail Web sur lequel Intel fournit des documents techniques non publics aux partenaires commerciaux qui intègrent les chipsets Intel dans leurs produits respectifs.

«Nous enquêtons sur cette situation. Les informations semblent provenir du centre de conception et de ressources d’Intel, qui contient des informations destinées à être utilisées par nos clients, partenaires et autres parties externes qui se sont inscrites pour y accéder. Nous pensons qu’une personne ayant accès a téléchargé et partagé ces données », a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

Aucun des fichiers divulgués ne semble contenir de données sensibles sur les clients ou employés d’Intel.