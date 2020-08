Mexico.— Dioxyde de chlore, commercialisé comme une solution minérale «miracle» et une option pour le traitement du Covid-19 et d’autres conditions, il entraîne des effets néfastes sur la santé.

En fonction de la quantité de substance ingérée, il provoque une altération de l’activité électrique du cœur, une pression artérielle basse, une insuffisance hépatique aiguë, des vomissements et une diarrhée sévère.

Carlos Rius Alonso, du Département de Chimie Organique de la Faculté de Chimie de l’UNAM, a précisé qu’il ne s’agit pas d’un produit avec un support scientifique.

Il a précisé que son utilisation repose sur des études de son efficacité à éliminer les virus et bactéries réalisées dans des environnements contrôlés et non chez les êtres vivants.

« Si vous faites une culture de virus et de bactéries, et cette substance y est ajoutée, ils seront détruits, car un agent oxydant fort est ajouté », a-t-il dit.

Lorsqu’il est ingéré, il élimine les bactéries de l’œsophage, et étant un puissant agent oxydant, il détruit les cellules du corps, mais pas le virus, a-t-il précisé.

Le dioxyde de chlore est un gaz instable et ce qu’ils vendent est une solution de chlorite de sodium avec un acide.

«Il peut être commercialisé sous deux types de solutions: trois pour cent d’acide chlorhydrique ou 25 pour cent de chlorite de sodium dissous dans l’eau; lorsqu’ils sont mélangés, l’un d’eux forme du dioxyde de chlore ».

Une explication de ceux qui l’offrent est qu’en le consommant, de l’oxygène est généré, et donc oxygène le sang.

Cela peut vous intéresser Des milliers de volontaires américains reçoivent un vaccin contre Covid-19 en phase de test

Cependant, « petit à petit, il oxyde le fer et abaisse le taux d’hémoglobine, c’est-à-dire des globules rouges; avec cela, la fonction de la respiration est diminuée et il est empêché de transporter l’oxygène des poumons vers d’autres parties du corps ».

Il a rappelé qu’en avril dernier, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA, pour son acronyme en anglais) avait mis en garde contre les effets néfastes sur la santé de la consommation de dioxyde de chlore.

Ce composé, a ajouté l’étudiant universitaire, a commencé à être utilisé dans les années 1940 comme désinfectant pour l’eau, car il élimine les virus et les bactéries.

« Il est utilisé pour stériliser certains espaces tels que les salles d’opération, car c’est un gaz qui atteint divers endroits, s’oxyde et détruit tout agent pathogène. »

Vous pourriez être intéressé Alerte pour faux appel à la chloration massive de l’eau

Il est également à tort recommandé de traiter des maladies telles que le paludisme, le cancer et l’hépatite, entre autres, et son prix oscille entre 100 et deux mille pesos.

Beaucoup de gens en consomment, mais ils doivent être alertés, car son efficacité n’a pas été prouvée et il n’y a pas d’études concluantes.

Carlos Rius Alonso a recommandé de douter des produits « miracles » qui sont proposés sur le marché pour soigner diverses maladies.

ebv