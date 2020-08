Si vous avez vu Legendary sur HBO MAX, vous connaissez déjà Isla ébène. J’ai eu l’occasion de discuter avec la mère de House of Ebony ainsi qu’avec un musicien, chorégraphe, organisateur d’événements et un incontournable de la communauté des salles de bal de Los Angeles. Elle a un certain nombre de trophées à son nom ainsi que des réalisations personnelles: elle est la mère d’un enfant de deux ans, la moitié du duo de musique établi Purple Crush, marraine officielle du chapitre de la côte ouest de la Iconic House of Ebony, et fondateur et organisateur du Banjee Ball.

Entretien avec Isla Ebony pt. 1 – Légendaire, histoire et avenir des balles (Image: HBO Max)

Q: Comment avez-vous commencé le Bal Banjee? C’était ta création, non?

R: Quand nous avons déménagé à LA, nous nous sommes vraiment impliqués dans la communauté des dragsters. Purple Crush[sonduodemusiqueavecsonmari[hermusicduowithhusbandJared Selter]a commencé à jouer avec des drag queens tout le temps, nous avons fait beaucoup de festivals de fierté. J’avais toujours su le voguing mais je ne savais pas vraiment que les femmes cis-genrées étaient vraiment impliquées. J’avais toujours jeté des événements à l’époque de New York, depuis que j’avais 20 ans, et je viens d’avoir l’idée un soir au club avec nos amis, nous étions tous en quelque sorte de faux voguing sur le sol et je me suis dit: « quoi s’il y avait un espace pour que nous puissions vivre nos fantasmes Paris is Burning? » Alors j’ai commencé Banjee Ball et environ un mois ou deux après avoir fait Banjee Ball, j’ai été présenté à la communauté de la salle de bal. C’est presque comme une société secrète, surtout à l’époque et même avant de m’impliquer, il était presque impossible de la trouver. C’était une culture subversive. J’ai trouvé la communauté ici et à ce moment-là, j’ai été mordu par le virus de la vogue et Banjee Ball est devenu une sorte de base pour la communauté de la salle de bal à Los Angeles et fait maintenant partie de son histoire. J’ai probablement lancé plus d’une centaine de fonctions et maintenant, il y a eu quelques générations de voguers, dont certains étaient également sur Legendary, qui ont fait leur premier bal à Banjee Ball. Cela a commencé comme « une fille blanche organisant cette fête » à « Banjee Ball élève des générations d’enfants de salle de bal à Los Angeles ». Donc j’en suis assez fier.

Q: J’ai vu que vous jugiez un ballon en ligne – comment était-ce de voir tout se mettre en ligne?

R: Cela a été une année étrange parce que j’ai commencé à tourner dans le Connecticut pour Legendary, donc je n’ai lancé aucune fonction et j’avais un tas de trucs prévus pour l’été et ensuite [the pandemic] arrivé. Je juge en fait une balle lancée par un collectif à Vancouver, en Colombie-Britannique, donc c’est en fait une balle canadienne. C’est ce qui est plutôt cool dans cette phase dans laquelle nous sommes pour la salle de bal où tout doit être virtuel – la salle de bal est déjà internationale, mais maintenant c’est à un autre niveau. Vous n’avez plus besoin d’acheter un billet d’avion pour marcher dans un ballon, il vous suffit de vous connecter.

Entretien avec Isla Ebony pt. 1 – Légendaire, histoire et avenir des balles (Image: HBO Max)

Q: En parlant de formats de balles en ligne, le Banjee Ball est en ligne cette année. Comment coordonne-t-il un événement de zoom en ligne et des balles via Internet? Cela semble sans précédent.

R: C’est vrai. Je pense que j’ai été l’une des premières ou deuxièmes balles à se produire sur Zoom – il y a une application sur laquelle beaucoup d’enfants de la salle de bal font leurs balles appelée Vigo [editor’s note: the app is Vigo Video and is similar to TikTok]. C’est assez spécifique à un créneau, mais c’est presque comme un jeu vidéo et je suis vieux alors j’étais comme, vous avez tout ce truc qui vole; c’est génial pour les enfants, car ils gagnent de l’argent d’une manière ou d’une autre, comme lorsque les gens vous envoient des choses, ils vous envoient de l’argent. Cela a donc été formidable pendant cette période. Mais pour moi, beaucoup de nos réunions et interviews et le travail de mon mari ont tous été déplacés vers Zoom, donc c’est comme si c’est là que les adultes vont lancer une balle. Ce n’est pas parfait, mais cela satisfait les démangeaisons pour le moment.

Q: Je sais que vous organisez et jugez des balles, mais marchez-vous toujours?

R: Les balles de marche sont presque comme une drogue – c’est très addictif. J’ai l’intention de marcher, surtout après avoir été sur Legendary – il y a une sorte de deux attitudes: il y a le « oh, maintenant je suis un gros problème et je ne vais pas marcher parce qu’ils vont m’essayer et être drôle sur le panel des juges « mais cela vient vraiment d’un lieu de peur. Le revers de la médaille est que, pour vraiment devenir légendaire dans la salle de bal, vous devez marcher avec des balles, et en sortant de Legendary, vous devriez vraiment marcher dans la balle. Même si vous perdez, juste le E pour l’effort, c’est beaucoup – cela en dit long. Je me rapproche de mon statut légendaire et je dois donc faire mes preuves, au moins prouver que j’ai les couilles.

Nous avons beaucoup plus de salles de bal à venir, alors revenez pour la deuxième partie de notre série d’interviews en 3 parties avec Isla Ebony. Si vous êtes curieux de savoir Bal Banjee, cela se passe en ligne le 15 août et plus d’informations peuvent être trouvées sur leur Instagram et Facebook. Si la musique de Legendary est plus votre truc, il y a quatre albums de compilation auxquels Purple Crush a contribué – les quatre albums de Legendary Battles sont disponibles en streaming sur Spotify et Apple Music.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le! À propos d’Eden Arnold

Avec plus d’une décennie d’expérience d’écriture et de par-lignes dans la presse écrite, les livres et en ligne, en plus d’une expérience de toute une vie en regardant la télévision, Eden est passionnée par la combinaison des deux. Obsédée par tout ce qui concerne la télévision, elle est ravie de présenter ses nombreuses opinions télévisées aux masses.

enveloppe Twitter