Il ne pouvait pas y avoir de meilleur moment pour un concept sur le thème du Wild Wild West en K-pop. Alors que les visuels floraux et de plage typiques arrivent avec de nombreuses sorties estivales, ITZY a galopé avec son propre programme de yeehaw unique.

Lundi 17 août, le groupe a sorti son quatrième EP, Not Shy, avec son single principal titulaire. Poursuivant son style sauvage et énervé habituel, ITZY pimente les choses avec un clip vidéo sur le thème du funk du désert pour soutenir leur nouveau single d’été.

Composé de cinq membres – Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong et Yuna – le groupe JYP Entertainment a fait ses débuts en février 2019 avec «Dalla Dalla», sur leur premier EP IT’z Different. Selon certaines informations, la chanson est devenue la chanson la plus rapide à remporter un prix lors d’une cérémonie de remise de prix de la musique (qu’elle a obtenue seulement neuf jours après sa sortie), ainsi que le premier clip le plus rapide d’un nouveau groupe de K-pop à atteindre 100 millions de vues.

À la fin de l’année, ITZY avait remporté dix prix de musique, ce qui leur avait valu le titre de «Monster Rookies of the Year» de K-Pop; a sorti un EP d’été qui fait vibrer les basses (IT’z ICY), aux côtés du hit «ICY»; et se sont lancés dans la partie asiatique de leur première tournée mondiale.

Plus tôt cette année, le groupe de filles a conclu son étape américaine à New York et a révélé son plan de retour, qui est devenu plus tard le tube viral «Wannabe» de leur troisième EP, IT’z Me. L’EP faisait partie des premiers albums de K-pop promus au milieu de la pandémie mondiale de COVID-19, empêchant les artistes de voir leurs fans en personne. Cependant, le groupe a réussi à relever le défi en poussant à plus de contenu numérique via des flux en direct, des émissions spéciales pour les invités et d’autres contenus vidéo.

Alors que la trilogie «IT’z» se termine officiellement avec Not Shy, cela ne signifie pas nécessairement qu’ITZY s’éloignera de leurs messages de confiance et d’assurance. Leurs thèmes d’indépendance et d’amour-propre se sont transformés en une lueur de passage à l’âge adulte, le groupe plongeant les orteils dans les eaux du chant sur l’amour. L’EP marque également une croissance de la production musicale et de la collaboration car ils font appel à des hitmakers connus de la K-pop tels que l’auteur-compositeur de SM Entertainment Kenzie et les producteurs LDN Noise.

Ci-dessous, ITZY s’ouvre à PopCrush à propos de leur nouvel EP, en tournée à travers le monde et de leur expérience de promotion au milieu d’une pandémie.

Parlez-nous de votre nouveau single et mini-album, Not Shy.

Lia: En gros, c’est un autre lien avec notre album précédent, mais il s’agit de ne pas être timide et confiant et d’être soi-même.

[This] peut être le premier album qui a [a titular single that] parle d’amour à la manière d’ITZY. Nous avons été vraiment surpris, car nous n’avions pas vraiment de chansons qui devaient faire quoi que ce soit sur l’amour. Il porte le message suivant: « Peu importe comment cela se termine, exprimez simplement vos émotions et vos sentiments sur la façon dont vous incluez l’amour. »

C’est drôle parce que « Nobody Like You » a été votre première chanson qui a mentionné l’amour et c’est formidable de voir cette croissance avec ce nouvel EP. Alors, que devrions-nous être à l’affût?

Yeji: Si vous pensez à «ITZY», vous pensez à la performance. Un point clé serait notre performance différente cette fois, qui met en valeur notre croissance en tant que groupe.

Comment était la plongée dans le concept du western hollywoodien?

Ryujin: [It was] une nouveauté puisque nous avons fait à peu près le même concept pour nos trois autres chansons avant. C’était donc très amusant! Même le tournage du clip vidéo était très drôle.

Les fans disent que chaque chanson d’ITZY met en valeur un membre. Avec «Not Shy», qui le concept représente-t-il le plus?

Yeji: Je n’ai jamais pensé à une personne en tête, mais le concept et la vidéo musicale incarnaient très bien le personnage de chaque membre. Il est difficile de choisir une personne, mais juste à partir du message, je pense personnellement que cela convient le mieux à Yuna. Elle a très bien exécuté le concept!

Lia: Comme l’a dit Yeji, tout ce concept est nouveau pour nous. Donc, nous n’avons pas vraiment quelqu’un en tête. Absolument, l’attitude convient bien à Yuna. Personnellement, je pense que sa voix et son ton conviennent vraiment à ce point clé «pas timide, pas moi» de la chanson.

Pour entrer dans le personnage, comment t’es-tu préparé? Y a-t-il eu un film ou une chanson que vous avez regardé / écouté?

Yuna: Pour moi, j’ai pensé à Harley Quinn. Elle est confinée, s’exprime franchement et agit de sa propre volonté, se concentrant sur le temps du «maintenant».

Quelle chanson recommandez-vous personnellement du nouveau mini-album?

Chaeryeong: « Le surf! » C’est la première fois que nous essayons une chanson concept « charmante », donc personnellement, quand j’ai reçu la chanson, j’ai été choquée au début et je me suis amusée à l’enregistrer.

Lia: C’est une chanson qui est bonne pour un lecteur. Toute l’ambiance vous met dans un groove estival.

Yeji: « Être amoureux. » La chanson a une ambiance lyrique et une ambiance calme. Le message va de pair avec l’idée que nous voulions voir [our fans] Midzy et demandant à attendre de nous voir. La chanson est proche du cœur.

Lia: C’est aussi ma chanson préférée. C’est similaire à «Personne comme toi», sauf que je pense que c’est une version plus calme, profonde et sérieuse. Vous pouvez réellement entendre les voix des membres en détail.

Ryujin: C’était moi aussi parce que lorsque je l’ai écouté, je pensais qu’il y avait de nombreuses versions différentes de la voix de nos députés. C’est différent de nos chansons donc je le recommande!

Yuna: «Soyez amoureux» aussi! J’adore cette chanson. L’ambiance est si belle – très sincère et honnête.

Alors Yeji, comment vous êtes-vous senti en traversant le désert? Certains membres ont-ils eu peur?

Yeji: C’était vraiment amusant! C’était l’une des choses les plus excitantes. Pour ce faire, Ryujin et moi avons obtenu un permis de conduire. Même c’était très amusant! J’ai aimé le fait que notre premier trajet se soit déroulé avec les membres dans la voiture. Le tournage du clip nous a donné l’occasion de conduire librement sur une route ouverte, donc j’étais heureux.

Lia: Nous étions en fait très nerveux!

Qui est le meilleur conducteur?

Ryujin: Ils ne m’ont encore jamais vu conduire.

Lia: Mais nous croyons… Nous savons que Ryujin est bon.

Ryujin: … Bien sûr!

Yeji: Nous avons fait un pari sur qui obtiendrait sa licence en premier et Ryujin a gagné. Parce que je suis sorti du parcours lors du test de permis de conduire. Alors elle est la sunbae-nim [senior].

Lia, vous avez mentionné que ce mini-album est livré avec des autocollants de tatouage. Pouvez-vous nous en dire plus?

Lia: Nous avons beaucoup participé avec cet album et avons voulu donner quelque chose de plus à Midzy. Nos membres ont eux-mêmes conçu les autocollants de tatouage. Nous avons en fait obtenu des stylos et des marqueurs de couleur et avons commencé à griffonner sur du papier. Certains d’entre eux sont des mots et des messages aléatoires que nous voulons envoyer à nos fans. Certains sont liés à « Not Shy » et certains sont de notre liste de pistes, et certains sont des dessins de choses aléatoires comme des licornes et des choses que nous aimons.

Chaeryeong, vous êtes une grande fan des groupes de filles K-pop. L’année dernière, vous avez laissé tomber «ICY» et maintenant «NOT SHY» – pensez-vous qu’ITZY sera les princesses de l’été de cette génération?

Chaeryeong: Par rapport à «ICY», cette fois, nous voulions montrer une autre facette de nous et nous nous sommes beaucoup entraînés. Nous avons préparé cela dans l’espoir que tout le monde puisse profiter de l’été avec ITZY.

Alors, vite! Chanson d’été préférée?

Yuna: SSAK3!

Yuna, vous avez marché avec tant de courage et de confiance dans le teaser de « Not Shy ». Que canalisiez-vous?

Yuna: J’ai juste marché. [Laughs] J’ai marché comme [I was] va rencontrer Midzy; avec l’idée de traverser la caméra pour rencontrer Midzy.

Ryujin, qu’est-ce que ça fait d’avoir la danse de l’année avec la danse de l’épaule de « Wannabe »? Vous attendiez-vous à ce battage médiatique?

Ryujin: J’étais très reconnaissant que de nombreuses personnes fassent notre danse des épaules. Je pouvais voir qu’ils aimaient vraiment faire la danse. Lorsque nous avons eu la chorégraphie pour la première fois, tous les membres ont dit que cette partie, la danse de l’épaule, est très attrayante. Alors, je suppose que je m’y attendais un peu? Mais je ne m’attendais pas à ça!

Plus tôt cette année, vous avez terminé votre tournée de vitrine aux États-Unis. Comment était cette expérience?

Yuna: J’ai vraiment aimé que nous ayons l’occasion de rencontrer tous nos Midzys à travers cette tournée. Nous avons beaucoup appris. J’étais reconnaissant que tout le monde nous ait accueillis chaleureusement. Bien sûr, si nous le pouvions, nous voudrions montrer notre nouvelle scène [performance] maintenant. Si l’occasion se présente, nous espérons y aller [on the road] encore!

Compte tenu des circonstances actuelles, vous n’avez pas pu rencontrer correctement vos fans cette année, mais vous avez réussi à diffuser autant de contenu. Que pensez-vous de votre cycle promotionnel actuel?

Yuna: Nous sommes tristes de ne pas pouvoir rencontrer nos fans en personne, mais nous avons poussé pour un contenu qui montre un côté réaliste de nous et comment nous faisons. Nous avons essayé de partager cela avec Midzy.

Quel message voulez-vous envoyer à vos fans?

Lia: Merci de toujours soutenir et d’être là pour nous, même si nous ne sommes pas en mesure de nous rencontrer pour le moment. Nous voulions juste dire rester en bonne santé, et nous espérons vraiment que nous nous verrons très bientôt.

Yeji: Je tiens à remercier Midzy d’avoir attendu que nous revenions avec cet EP. C’est une période difficile pour tout le monde et nous espérons que grâce à ce retour, nous pourrons être un bon soutien pour [fans]. Nous nous préparons avec diligence pour ce retour, alors soyez excités. Nous espérons que « Not Shy » [will spread the message] ne pas avoir peur; avoir confiance en soi et s’exprimer sans se cacher.

Avant de partir: quel est votre plat préféré qui vous manque lors de votre visite aux États-Unis?

Lia: Hamburgers … Attendez! J’aimerais changer ma réponse! Des chips de sel et de vinaigre!

Yuna: Frites de patates douces!

Ryujin: Frites!

Yeji: Crêpes!

Chaeryeong: Bol d’açai!

Not Shy est maintenant disponible et disponible en streaming sur Spotify et Apple Music.