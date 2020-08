Jack Sherman, le guitariste qui a rejoint les Red Hot Chili Peppers pour leur premier album et a contribué à une grande partie du suivi, est décédé à 64 ans.

«Nous, membres de la famille RHCP, souhaitons à Jack Sherman une navigation fluide dans les mondes de l’au-delà, car il est décédé», a déclaré le groupe sur sa page Instagram. «Jack a joué sur notre premier album ainsi que sur notre première tournée aux États-Unis. C’était un mec unique et nous le remercions pour tous les moments bons, mauvais et entre les deux. Paix sur la plate-forme de boogie.

Le passage de Sherman dans le groupe n’a pas été de longue durée: il a remplacé le guitariste Hillel Slovaque à temps pour jouer à leurs débuts en 1983 et a co-écrit une grande partie de la suite, «Freaky Styley», sorti en 1985. Cependant, au moment où cet album est sorti, Sherman était hors du groupe et le Slovaque était de retour, pour l’un des nombreux relais à venir. Sherman a néanmoins été entendu dans des rôles moins importants sur deux autres albums de Chili Peppers, «Mother’s Milk» et «The Abbey Road EP».

Bien que de nombreux fans et associés aient considéré les contributions de Sherman comme fondamentales et essentielles, Sherman ne figurait pas parmi les personnes nommées pour les honneurs du Rock & Roll Hall of Fame lorsque le groupe a été intronisé il y a huit ans. Il était mécontent d’avoir été laissé de côté par la salle et a blâmé le groupe d’avoir influencé la décision de le laisser, lui et Dave Navarro. «Je suis déshonoré, et ça craint», a-t-il déclaré à Billboard en 2012.

Après avoir quitté les Chili Peppers, Sherman s’est retrouvé en demande en tant que joueur de session à la fin des années 80 et au début des années 90, prenant le rôle principal dans les «Notes de la civilisation perdue» de Tonio K. ainsi que celles de Bob Dylan. Knocked Out Loaded »et les albums de George Clinton et Feargal Sharkey.

Aucune cause de décès n’a été citée.