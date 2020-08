Après avoir gagné en popularité en tant que contributeur à «The Intermission» en 2009, Tania Llasera est devenue l’une des recrues de Mediaset Espagne un an plus tard. Ce n’était pas le seul. A cette époque, des visages comme Sara Carbonero ou Pilar Rubio sont également passés de laSexta à Telecinco. Maintenant, onze ans plus tard, le présentateur quitte le groupe avec une lettre d’adieu posté sur son compte Instagram.

Tania Llasera, sur le tournage de ‘La Voz’

« Merci à tous, sur et hors écran, de toujours me faire sentir plus. Une fille est entrée dans la famille et je laisse déjà une femme avec ma famille déjà formée. De ce premier programme à travers tout le monde à «Real Mom», qui était le dernier, j’ai tellement grandi et appris que cela ne peut se résumer en mots. Je t’aime, à bientôt », déclare la présentatrice basque.

Llasera profite de ses adieux pour se rappeler comment ses débuts sur Telecinco ont été l’hôte du débat sur l’émission de talents «¡Más que baile!». « Il y a 11 ans, une Tania très nerveuse a commencé à présenter « Look who’s looking! ». Nous avons choisi une belle robe violette pour la première. J’étais tellement nerveuse que j’avais besoin d’une session de PNL (Programmation Neuro Linguistique) avec une ancre de sécurité pour le pouce », explique-t-elle.J’étais ancré toute la nuit, sauf quand il était temps de danser. J’ai vraiment apprécié ça. Carmen Lomana m’a regardé de haut en bas et a demandé pendant le publi qui était la blonde habillée de la même couleur qu’elle. C’était moi, le nouveau présentateur de l’espace », ajoute-t-il.

Sa carrière chez Mediaset España

Après ces débuts sur la fin de soirée de Telecinco, D’autres programmes sont venus comme «Resistiré, d’accord?», «Fama a a danza!», «Vuélveme loca» ou «La Voz». En plus d’être présentatrice, elle a collaboré aux débats sur «Big Brother» et «Big Brother VIP». En 2016, il a créé sa propre chaîne sur Mtmad avec « Giving the size that is gerund » et son dernier projet a été « Real Mom » ​​in Boing. Malgré la grande variété de formats auxquels elle a participé, Llasera a perdu de sa force en tant que présentatrice chez Mediaset lorsque le format «La Voz» est passé à Atresmedia. Mais, comme elle le dit, « Cela fait plus d’une décennie de formats variés et d’expériences magnifiques«