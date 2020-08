Terelu Campos reste l’un des principaux atouts de la télévision. Le 22 août, elle était celle interviewée par Toñi Moreno dans «Viva la vida», le programme dans lequel elle travaille. À la suite de déclarations faites à un magazine, la fille de María Teresa Campos Il a parlé des problèmes financiers qu’il a subis après avoir quitté ‘Save me’.

Terelu Campos dans ‘Viva la vida’

Campos a quitté « Save me » en avril 2019 et ce n’est qu’en juillet de la même année qu’il a obtenu son emploi dans le programme du week-end. Comme elle l’a dit à Semana, Ce n’est pas la même chose de travailler trois jours par semaine que quatre jours par mois, ce qui lui a causé un coup économique important. « Je suis parti (de ‘Save me’) et après une semaine, j’ai dit: «OMG, qu’avez-vous fait?« , il a compté dans ‘Viva la vida’.

« Je n’avais pas de sauvegarde, j’aurais aimé l’avoir », a déclaré le collaborateur. « Il y a eu un moment où j’ai eu peur. » Il assure qu’il a ressenti des vertiges en prenant la décision de quitter le programmeMême si c’était une idée à laquelle il avait déjà pensé et que même le Directoire connaissait. «C’est très difficile quand on a envisagé une vie avec un revenu», a convenu la présentatrice. En raison de son manque de revenus, Campos a fait remarquer que « Cette année a pu survivre » grâce à ses exclusivités dans les magazines. « Il avait un matelas important que le Trésor a pris. »

Reconnaissant à ‘Paquita Salas’

Terelu Campos a expliqué dans «Viva la vida» que l’enregistrement de «Paquita Salas» l’a aidé dans la transition après avoir quitté «Sálvame». «J’ai tourné pendant une semaine dans un environnement complètement différent», dit-il. « Je connaissais un monde dans lequel j’étais heureux et je me suis éclaté. J’ai beaucoup appris et il y avait tellement de complicité avec Los Javis ».