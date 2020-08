Comme le rapporte Deadline, la réalisatrice Janicza Bravo (‘Zola’, ‘Lemon’) s’est associée à Annapurna pour écrire et diriger l’adaptation de la série télévisée de « La piste des déceptions d’un romancier à suspense », projet d’avoir Jake Gyllenhaal («Stronger») comme protagoniste.

Nous parlons d’une histoire basée sur un article d’Ian Parker pour le New Yorker publié en février 2019. L’histoire explore la vie complexe de l’ancien éditeur de livres Dan Mallory, dont le premier thriller psychologique, «The Woman in the Window», est devenu numéro un. sur la liste des incontournables du New York Times et le premier roman à réaliser une telle réalisation en douze ans.

L’adaptation de Bravo suivra un conteur peu fiable qui s’occupe de tumeurs cérébrales qu’il n’a pas et qui pleure des membres de sa famille qui ne sont pas morts tout en profitant de la sympathie des gens pour arriver à ses fins. Selon la cinéaste elle-même:

« Notre protagoniste est blanc, masculin et pathologique. Il y a un vide en lui et il le comble en trompant les gens. C’est un escroc. La série examine l’identité blanche et comment nous, en tant que public, participons à faire de la place à ce comportement. »

Bravo coécrira le pilote avec Brian Savelson et sera également producteur exécutif aux côtés de Gyllenhaal et Riva Marker of Nine Stories. Megan Ellison, Sue Naegle, Sammy Scher et Susan Goldberg d’Annapurna seront également les producteurs exécutifs aux côtés de Savelson et Parker.