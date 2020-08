Partager

Jurassic World 3 ne cesse de révéler de nouveaux détails. Maintenant, il a été révélé que Jake Johnson allait revenir pour cette trilogie, mais COVID-19 l’a empêché de le faire.

Jurassic World 3, la clôture de la deuxième trilogie sur le parc à thème des dinosaures, a pu reprendre le tournage après avoir été au chômage pendant plusieurs mois en raison de la pandémie de coronavirus. Comme nous le savons, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum reviennent dans cet épisode, récupérant leurs personnages de «Jurassic Park». Et apparemment, Jake Johnson allait également être montré sur la bande.

L’acteur qui a joué Lowery Cruthers dans « Jurassic World » allait également revenir dans ce nouvel opus, n’ayant pas apparu dans « The Fallen Kingdom ». Cependant, COVID-19 a rendu la tâche très difficile. «Je me préparais à partir mais la pandémie est arrivée et tout a été reporté et les horaires ont été refaits, et maintenant nous essayons de trouver une solution parce que je suis (occupé) dans ‘Stumptown’ et nous allons commencer à filmer sa deuxième saison. Nous essayons donc de concilier les ordres du jour et comment nous pouvons le faire fonctionner. Mais Colin Trevorrow, le réalisateur, est un bon ami depuis longtemps et nous avons parlé et nous allons essayer de coordonner », a expliqué Johnson lui-même à propos de sa participation à Jurassic World 3.

Lowery est à ne pas manquer

Pour Lowery, qui est un fervent fan des dinosaures, les voir errer librement doit être un rêve. «C’est drôle parce que Colin et moi avons eu la même conversation où nous avons dit que tout devenait trop compliqué mais c’est quelque chose que je ne veux pas perdre. Si c’est la grande finale et que tout le monde va revenir, il manquerait quelque chose si Lowery ne pouvait pas faire au moins une apparition », a fait remarquer l’acteur sur Jurassic World 3.

Jurassic World 3 sort en salles le 11 juin 2021 s’il n’y a plus de retards, avec Colin Trevorrow de retour dans le fauteuil du réalisateur et Chris Pratt et Bryce Dallas Howard à la tête du casting. Récemment, il a été publié quel est le lien que ce film aura avec The Lost World.

