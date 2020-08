Pour que la fête DC FanDome continue, il est maintenant temps de parler de l’un des épisodes les plus controversés de ces dernières années pour DC Comics. C’est en 2016 que la société de production nous a complètement surpris en sortant Suicide Squad, un film inspiré par une équipe de purs méchants. Alors que les critiques ont explosé dans toutes les directions, aujourd’hui, nous avons sa suite The Suicide Squad se présentant comme l’air frais de la main de James Gunn.

En général, Suicide Squad a reçu des critiques négatives de la part des fans et de la presse spécialisée. Alors que Will Smith, Jared Leto et Margot Robbie n’ont pas été secoués par la critique, l’intrigue et la direction l’étaient. Quoi qu’il en soit, ils ont fait des débuts incroyables qui ont établi de nouveaux records au box-office pour DC Comics, rapportant plus de 746 millions de dollars dans le monde.

Pour continuer avec l’univers, il a été suivi du film dérivé Birds of Prey, avec Robbie, cette année et dont nous allons parler aujourd’hui, la suite The Suicide Squad avec le retour de Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis et Jai Courtney.

À la surprise des fans de Suicide Squad, après le départ du réalisateur Gavin O’Connor, James Gunn, directeur des Gardiens de la Galaxie, a rejoint le projet. Gunn s’est tourné vers les bandes dessinées Suicide Squad des années 1980 pour s’en inspirer. et a choisi de se concentrer sur de nouveaux personnages plutôt que de continuer le récit du film de 2016.

Que s’est-il passé sur le panneau?

Après quoi Le DC FanDome présentera la bande-annonce de Wonder Woman 1984, la tenue dans laquelle Ezra Miller portera Les Flash, ainsi que mille autres choses, il était temps de voir toutes les nouveautés de The Suicide Squad.

Par ici, comme il se doit, le réalisateur nous a accompagnés dans la présentation de ce nouveau film James Gunn ainsi que les acteurs Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis et Jai Courtney et tout le reste. La vérité est que c’est devenu assez drôle étant donné que nous parlons de méchants au cœur froid.

Pour commencer, et avant de se lancer dans des images jamais vues auparavant, James Gunn s’est consacré à répondre à des questions assez intéressantes aux fans. Là, il a dit que le personnage qu’il aimait le plus écrire était Harley Quinn dit qu ‘ »il y a un ton chaotique en elle » qu’elle aime beaucoup.

Pour vous exciter, on lui a également demandé combien d’action il y aurait dans le film en cas d’explosions. Pour cela, Gunn a répondu qu’il ne pouvait pas le confirmer, mais a déclaré qu’il avait plus que n’importe quel film jamais réalisé.

Liste des personnages!

James Gunn l’a dit et c’était vrai. Nous connaissions les noms des acteurs impliqués dans le film, mais nous n’avons jamais su quels personnages ils allaient jouer. Heureusement, ce panel au DC FanDome a révélé les rôles de tous les acteurs! Voici la liste complète:

Viola Davis – Amanda Waller

Joel Kinnman – Rick Flago

Michael Rooker – Savant

Flula Borg – Javelot

Margot Robie – Harley Quinn

David Dastmalchian – Homme à pois

Daniela Melchior – Ratcatcher 2

Idris Elba – Bloodsport

Mayling NG – Mongal

Peter Capaldi – Penseur

Alice Braga – Solsoria

Pete Davidson – Blackguard

Nathan Fillion – T.O.K

Sean Gunn – Belette

John Cena – Créateur de paix

Dans les coulisses et date de sortie

En plus de tout cela, le moment de vérité est arrivé, Ils nous ont montré les premières images des coulisses! Pour vous donner une idée, James Gunn a dit que c’était « le plus grand film que j’aie jamais fait ». Et d’après ce que nous pouvons voir, il a absolument raison. Action, explosions, batailles, histoires et plus encore absolument tout.

Enfin, ils ont également partagé la date de sortie avec nous. Nous savions déjà qu’il sortirait l’année prochaine, mais nous avons déjà le jour exact pour y jeter un œil. Sortez de l’agenda car le 6 août 2021 cette merveille sortira. Nous laissons l’aperçu pour que vous puissiez en profiter:

Voir sur YouTube

