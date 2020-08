James Wan a déclaré que les fans devraient s’attendre à voir plus de touches d’horreur de type Trench dans Aquaman 2 de Jason Momoa.

La première sortie solo cinématographique de Jason Momo en tant qu’Aquaman a été l’un des plus grands succès surprises de 2018, rapportant bien plus d’un milliard de dollars au box-office mondial. Alors que les critiques étaient un peu divisées sur le film, une séquence que tout le monde semblait convenir était la scène Trench. Dans le film, les tranchées sont une tribu d’Atlantiens qui ont perdu la tête et se sont transformées en monstres. Au cours du deuxième acte du film, Aquaman et Mera doivent se frayer un chemin au-delà de la tranchée dans leur quête du trident d’Atlan dans une scène louée pour ses éléments d’horreur. Un film dérivé axé sur la tranchée est actuellement en préparation, mais ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons des éléments d’horreur dans un film Aquaman.

Les fans ont été autorisés à soumettre des questions à divers écrivains, réalisateurs et membres de la distribution de diverses propriétés DC, auxquelles il répondra lors du prochain événement DC FanDome. Cependant, Warner Bros. a publié quelques-unes de ces réponses avant l’événement très attendu. Une de ces questions demandait à James Wan si nous allions voir des scènes d’horreur similaires comme la scène des tranchées dans Aquaman 2. Wan a répondu par un oui enthousiaste:

«Ambarish, je dirais oui. Tout comme le premier film avait une touche de ma sensibilité à l’horreur en ce qui concerne la séquence Trench, je dirais qu’il y en aura un peu dans le prochain. Je pense que c’est quelque chose qui fait partie intégrante de qui je suis et qui sort tout naturellement dans ce genre de films et en particulier dans un film comme Aquaman où l’histoire se déroule dans ces mondes sous-marins qui peuvent être très effrayants. Et si naturellement, mon amour pour le genre d’horreur signifie simplement que je me fixe à ces scènes et leur donne un peu plus… euh… de ma sauce effrayante dessus.

Voici le synopsis officiel d’Aquaman de James Wan:

De Warner Bros. Pictures et du réalisateur James Wan vient une aventure pleine d’action qui couvre le vaste monde sous-marin visuellement époustouflant des sept mers, «Aquaman», avec Jason Momoa dans le rôle-titre. Le film révèle l’histoire d’origine d’Arthur Curry mi-humain, mi-atlante et l’emmène dans le voyage de sa vie – un voyage qui le forcera non seulement à faire face à qui il est vraiment, mais à découvrir s’il est digne de qui il est né pour être… un roi.

Réalisé par James Wan, Aquaman interprète Jason Momoa comme Arthur Curry, Amber Heard comme Mera, Willem Dafoe comme Vulko, Patrick Wilson comme Orm / Ocean Master, Dolph Lundgren comme Nereus, Yahya Abdul-Mateen II comme Black Manta, Nicole Kidman comme Atlanna, Ludi Lin en tant que capitaine Murk et Temuera Morrison en tant que Tom Curry.

