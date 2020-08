Nous sommes en 2020 et Hollywood n’en a toujours pas assez des anciennes adresses IP de David Hasselhoff. Trois ans après le redémarrage de Baywatch avec un nouveau casting étoilé en 2017, la nouvelle est arrivée que la série télévisée culte des années 80 Chevalier cavalier fait également maintenant son chemin vers le grand écran.

Deadline a rapporté cet après-midi que Spyglass Entertainment faisait équipe avec la société de production Atomic Monster du réalisateur Aquaman James Wan pour développer un redémarrage du long métrage de la propriété classique. Il semble que Wan produira, aux côtés de Michael Clear, avec l’ancien écrivain de jeux vidéo TJ Fixman, dont les crédits incluent Ratchet & Clank et Resistance: Fall of Man, attachés pour fournir le script. Judson Scott sera le producteur exécutif.

Comme tous ceux qui connaissent la série originale le savent, Knight Rider a suivi Michael Knight de Hasselhoff alors qu’il combattait le crime avec sa fidèle voiture parlante, KITT. Les détails de l’intrigue sur le redémarrage du film n’ont pas encore été révélés, mais on pense qu’il mettra à jour les choses jusqu’à aujourd’hui et conservera le «ton anti-établissement» de l’ancienne émission.

Knight Rider, qui a débuté en 1982, a déjà engendré de multiples retombées et suivis. La franchise comprend deux émissions sœurs, Code of Honor et Team Knight Rider, ainsi que deux téléfilms des années 90 – Knight Rider 2000 et Knight Rider 2010. Une série suite de courte durée a également été diffusée en 2008, avec Justin Bruening comme le fils du personnage de Hasselhoff et Val Kilmer comme voix de KITT. Pendant ce temps, en 2016, Justin Lin était attaché à la réalisation d’une version de film, bien que cette version de Spyglass Chevalier cavalier semble n’avoir aucun rapport avec cela.

Spyglass se prépare également à faire Scream 5, bien sûr, la suite d’horreur très attendue qui sera distribuée par Paramount dans le courant de 2021. Atomic Monster, quant à lui, a un tas de films à venir, dont The Conjuring: The Devil Made Me Faites-le et Mortal Kombat pour New Line, et il y a quelqu’un dans votre maison pour Netflix.