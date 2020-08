Les fans de Big Brother attendent depuis des années une saison «all-star». Cette année, même avec une pandémie en cours, CBS a réussi à répondre aux prières des superfans et a rassemblé un groupe d’anciens joueurs et de favoris des fans pour rentrer dans la maison Big Brother et se battre pour le prix de 500000 $.

Deux joueurs qui ont été aimés (et détestés) par les fans sont Janelle Pierzina et Nicole Franzel. Les deux coexistent actuellement dans la maison Big Brother malgré leur mépris l’un pour l’autre. Alors, pourquoi ces deux-là ont-ils une si grande querelle? Selon les deux femmes, leur querelle remonte à leur temps à l’extérieur de la maison et implique peut-être un autre joueur de Big Brother.

Janelle pense que Nicole est une joueuse dangereuse et veut qu’elle quitte la maison.

Janelle a mentionné à ses alliés dans la maison qu’elle considère Nicole F. comme une joueuse «dangereuse» cette saison parce qu’elle est protégée dans l’alliance principale. Elle a tenté de persuader Memphis Garrett, alors chef de la maison, de faire une porte dérobée à Nicole lorsqu’il a remporté le pouvoir de veto. Cependant, Janelle ne savait pas que Memphis était secrètement alignée avec Nicole et lui a parlé des plans de Janelle, ce qui a évidemment bouleversé Nicole.

NF: Elle est venue vers moi et a fait « pleurnicher pleurnicher ». Je pense que j’ai gagné du respect en me défendant. Je n’avais pas prévu de dire ça … ça vient juste de sortir. Elle parlait de moi chaque seconde chaque jour. On m’a appelé un mot b. Aux filles à la maison, défendez-vous pour soi-même # bb22 pic.twitter.com/KyDmFIe2Aw – Tooms (@Tooms_BB) 21 août 2020

Janelle a également mentionné à plusieurs reprises que Nicole adorait se présenter comme une victime. Elle a dit à son camarade Kevin Campbell: «Elle sera la victime. C’est ce qu’elle veut. C’est le rôle qu’elle aime jouer en tant que victime.

Elle a continué à se plaindre de la prétendue campagne de diffamation de Nicole contre Janelle. «Je ne joue pas comme ça, le petit crétin fouineux. Si vous voulez parler de moi, apportons-le. N’allez pas dans un coin et dites « je ne vous connais pas ». Non, viens me voir. Dîtes-moi. »

Tyler Crispen, membre de l’alliance de Nicole F., étant maintenant le nouveau chef de famille, il semble que le jeu de Janelle soit en difficulté. De nombreux fans espèrent que Janelle remportera le pouvoir de veto ou recevra une sorte de pouvoir qui la protégera. Le consensus sur Twitter semble être que Nicole F. est jalouse de Janelle.

Big Brother 22: All-Stars diffusé les mercredis, jeudis et dimanches à 20 h HE sur CBS.

