Kenya Barris et Janet Mock figuraient parmi les lauréats spéciaux de la cérémonie des honneurs télévisés de l’AAFCA 2020 de samedi, qui a célébré le meilleur du divertissement sur petit écran. En raison de la pandémie de coronavirus, la deuxième célébration annuelle de l’African American Film Critics Association a eu lieu virtuellement, avec des stars comme Sterling K. Brown, Viola Davis, John legend et Mindy Kaling accepter leurs récompenses de chez eux.

Barris a remporté le prix Icon, présenté par sa co-vedette «# Black-AF» Rashida Jones, en plaisantant: «C’est quelque chose que je n’aurais jamais pensé que je serais en mesure d’avoir… tant de pensées et de questions me viennent à l’esprit, comme: ‘Quel âge ces gens pensent-ils vraiment que je suis? Et ont-ils une signification d’icône différente de la mienne? »

Mais, comme il le fait à l’écran avec ses émissions «Black-ish», «Mixed-ish» et «Grown-ish», dans son discours, Barris s’est concentré sur la pertinence culturelle du moment et du prix, soulignant comment il espère «Donner le pouvoir à différentes voix de toutes nationalités, ethnies et genres différents de continuer à raconter leurs histoires d’une manière vraiment authentique» alors qu’il entre dans la prochaine phase de sa carrière.

«À l’heure actuelle, nous vivons une période de grande douleur, en particulier pour les Afro-Américains – la douleur noire. Et je pense que pendant ce temps, j’ai souvent regardé «Quelle est la place de la comédie? Et est-ce un lieu et un temps pour la comédie? », A déclaré Barris. «La comédie est mieux présentée lorsqu’elle vient de la douleur. C’est le médicament qui vous permet d’absorber, avec une cuillerée de sucre, ce que nous avons vécu. Je pense qu’en tant que Noirs, c’est ce que nous avons fait le mieux. Et je pense que pouvoir recevoir ce prix de la part de mes pairs et de ma famille, pendant cette période, a plus d’impact pour moi que cela ne pourrait jamais l’être, et le sera jamais pour moi à tout autre moment.

Comme Barris, les remarques de Mock ont ​​également pris note de l’état actuel du monde à la suite de la pandémie et du mouvement Black Lives Matter. En acceptant le Adcolor Breakout Creative Award, Mock s’est concentré sur le pouvoir de la télévision dans la lutte pour la justice pour toutes les communautés marginalisées.

«Alors que nous continuons à lutter pour les Noirs, nous devons également inclure les Noirs trans, les Noirs queer, les Noirs handicapés, tous les Noirs, mon peuple», a déclaré Mock. «Il y a de nombreuses façons de faire ce travail et je souhaite faire ma part en brandissant ma plume, ma vision et ma voix comme une arme contre le racisme, le sexisme, la transphobie, le capacitisme et l’effacement des Noirs et des autochtones.

Elle a poursuivi: «Je crois vraiment que raconter nos histoires est un acte révolutionnaire. Les histoires m’ont toujours aidé; ils ont toujours été mon refuge. J’ai écrit mes livres, mes scripts dirigent mes projets uniquement axés sur le centrage de moi-même comme aucun autre livre ou émission n’avait fait auparavant. Je crée pour la fille que j’étais autrefois, aspirant et recherchant elle-même dans la création des autres à l’écran.

Le prix Mock a été présenté par des stars de «Pose» Mj Rodriguez, Angelica Ross et Indya Moore, tandis que ses collaborateurs «Hollywood» sont des stars Jeremy Pope et Laura Harrier, ont également été honorés lors de l’événement, en partageant le prix Breakthrough Performers.

À certains égards, l’émission a servi d’aperçu des 72e Emmy Awards avec un certain nombre de nominés aux Emmy impliqués dans l’événement, y compris des présentateurs. Octavia Spencer et William Jackson Harper, ainsi que les gagnants Leslie Odom Jr. (dont la série Apple TV plus «Central Park» a remporté le prix de la meilleure série animée), Pope and Brown (qui a remporté le prix de la meilleure performance masculine pour la deuxième année consécutive).

«Le rôle de Randall a été un voyage tellement intéressant et merveilleux pour moi dans ma carrière, de le voir lutter avec sa place. S’il est assez noir, s’il est trop noir dans certains cercles pour sa famille, mais pas assez noir quand il est avec d’autres Afro-Américains », a déclaré Brown. «Et je pense que nous luttons tous avec ce sentiment de ‘Où appartenons-nous? Combien en faut-il?' »

«Que faisons-nous pour élever et soutenir notre peuple, notre race? C’est une question que je me posais tout le temps », a-t-il poursuivi. «Je ne peux que me représenter, mais je veux que vous sachiez tous qu’en me représentant, j’espère que je vous rendrai fier. C’est quelque chose qui est toujours au premier plan de ma conscience, la représentation que je mets devant et derrière la caméra en est une qui élève, qui divertit, qui éduque et édifie, non seulement l’expérience humaine mais aussi l’expérience noire. «

Acteur / comédien Aida Rodriguez a été l’hôte de l’émission, gardant le spectacle en mouvement tandis que les lauréats et les invités VIP ont eu droit à un brunch à la maison avec des livraisons d’Eugene’s Fisherman et Baked It Myself et des cocktails de Diageo, Johnnie Walker Black et Cocktail Courier.

Les présentateurs supplémentaires comprenaient le président et cofondateur de l’AAFCA Gil Robertson, Réalisateur oscarisé Matthew A. Cherry, Nicco Annan, Tichina Arnold, Omar J. Dorsey, Brandee Evans, Niles Fitch, Kevin Frazier, Tina Lifford, Derek Luke, Simone Missick, Sheryl Lee Ralph, tandis que Abby Dobson a interprété une version spéciale de «Lift Every Voice and Sing» pour lancer le programme. L’éventail complet des travailleurs de première ligne et des leaders communautaires qui ont pris part à la cérémonie était un membre du Congrès de l’AG Hank Johnson, Montgomery Alabama’s Maire Steven Reed, NBCLA Beverly White, Révérend Jamal Bryant, infirmière Cherelle Barsdale, Dr Ala Stanford, Tanya Riers, Quentin Curtis et Dr Christopher Emdim.

Le produit des honneurs télévisés de l’AAFCA 2020 présentés par Morgan Stanley profite au NABJ COVID-19 Relief Fund & A&E Committee.

La liste complète des lauréats suit et pour voir la cérémonie de remise des prix complète, regardez la vidéo ci-dessus.

Récipiendaires du Prix de distinction télévisée AAFCA 2020:

Icône TV – Kenya Barris

Prix ​​d’inclusion – MACRO Television Studios

Meilleure actrice – Viola Davis, «Comment s’en sortir avec un meurtre» (ABC)

Meilleur acteur – Sterling K. Brown, «This is Us» (NBC)

Meilleur drame – «For Life» (ABC)

Meilleure comédie – «Insecure» (HBO)

Meilleur téléfilm – «The Clark Sisters: First Ladies of Gospel» (à vie)

Artistes en petits groupes – Jeremy Pope / Laura Harrier, «Hollywood» (Netflix)

Meilleur YA – «Jamais je n’ai jamais» (Netflix)

Meilleur animation – «Central Park» (Apple TV plus)

Meilleur documentaire – «Atlanta’s Missing and Murdered: The Lost Children» (HBO) et «The Last Dance (ESPN Films / Netflix)

Meilleure forme courte – «Je promets» (Quibi)