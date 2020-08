Pendant quatre ans, la rumeur disait que Jared Leto jouerait le célèbre artiste Andy Warhol dans un biopic. Après un va-et-vient de soupçons, l’acteur de 48 ans a finalement confirmé Jeudi à travers un post sur son Instagram ce qui a été tant entendu par le passé.

Jared Leto a partagé plusieurs photos de Warhol avant sa mort en 1987 écrivant ce que beaucoup voulaient entendre. « Oui, c’est vrai, je jouerai Andy Warhol dans un prochain film. », a écrit. « Je suis très reconnaissant et excité de cette opportunité. »

Dans le post Instagram, le chanteur de 30 Seconds to Mars en a également profité pour envoyer un gros câlin d’anniversaire (6 août) au créateur de pop art. «Joyeux anniversaire tardif, Andy. Vous et votre génie nous manquent », a-t-il conclu.

Jared Leto comme Andy Warhol

Bien que les données soient rares en dehors de ce que JaredLeto a confirmé, il semble que ce sera le même film que Leto aurait joué et produit en 2016, Warhol. Ce film était basé sur le livre de Victor Bockris de 1989, Warhol: The Biography, après que Leto a acquis les droits avec le coproducteur Michael De Luca.

Terence Winter, nominé pour un Oscar pour son scénario pour Le loup de Wall Street, écrit le script, rapporte Daily Mail.

Andy Warhol

Né Andy Warhola, il est devenu célèbre dans les années 1960 grâce à son pont artistique entre la culture des célébrités, la publicité et le consumérisme dans des images comme Campbell’s Soup I et Eight Elvises. Son studio à New York, The Factory, a été rendu si célèbre par le nombre de célébrités, d’intellectuels, de bohèmes et de membres étranges de la société qui y sont entrés.

Andy ne s’est pas contenté de peindre, le travail de Warhol comprenait des films et de la musique, et il a réalisé et « produit » The Velvet Underground. Il a également conçu la pochette de l’album Sticky Fingers et Love You Live des Rolling Stones, Aretha d’Aretha Franklin et The Academy in Peril et Honi Soit de John Cale.

En particulier, Warhol était ouvertement gay alors que le fait d’être gay était relativement inconnu. Quelque chose qui excite les fans est que Jared Leto a déjà géré ces nuances, après avoir remporté un Oscar pour avoir joué une femme trans atteinte du sida au Dallas Buyers Club. de 2013.