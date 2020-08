Jason Bateman retrouve Mark Perez de Game Night pour Superworld

Avec Ozark touche à sa fin à Netflix, la star / producteur / réalisateur Jason Bateman cherche à garder son ardoise pleine car il s’est engagé pour aider à adapter la sortie récente de Gus Krieger Superworld, retrouvant avec Soirée jeu scribe Mark Perez pour le projet chez Warner Bros., selon The Hollywood Reporter.

CONNEXES: Jason Bateman en pourparlers pour Here Comes the Flood de Netflix

Sorti exclusivement sur Audible fin juillet, Superworld se déroule sur Terre en 2038 dans laquelle le monde est entièrement peuplé d’humains surpuissants, à l’exception d’Ignatius Lohman, un civil en col blanc dont le père est le général Lancelot Lohman de l’agence de défense PEERLESS et l’un des hommes les plus puissants de la planète. Il se retrouve soudainement visé par un suzerain d’entreprise mégalomane capable de neutraliser n’importe quelle superpuissance et doit faire équipe avec son père et leurs alliés PEERLESS pour sauver les Nations Unies de la Terre.

Cliquez ici pour acheter le roman Audible!

Le scénario de la prochaine adaptation sera écrit par Perez, qui a écrit le scénario du hit dormeur de 2018. Soirée jeu qui a joué et a été produit par Bateman et a présenté une distribution d’ensemble comprenant Rachel McAdams (Crashers de mariage) et LaMorne Morris. Le film marque également la deuxième réunion en cours de développement pour Bateman et Perez, ce dernier rédigeant le scénario d’une comédie d’action familiale sans titre sur Netflix que le premier dirigera et produira et John Cena (Bourdon) est mis en étoile.

CONNEXES: Netflix, Brown & Bateman Team pour l’adaptation des filles que j’ai été

En plus de diriger le film, Bateman est également attaché à produire le projet via sa bannière Aggregate Films aux côtés de David Kanter et Joff Okin de Anonymous Content. Bateman a rempli sa prochaine liste avec un certain nombre de titres majeurs, notamment en entamant des discussions pour réaliser le film de braquage écrit par Simon Kinberg. Voici le déluge chez Netflix, signature pour diriger le thriller New Line Cinema Enfermé et s’attacher en tant que producteur à l’adaptation Netflix de Les filles que j’ai été.

(Crédit photo: Jesse Grant / .)