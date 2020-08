Bienvenue à la pause quotidienne de PopCrush! Voici un aperçu des histoires de culture pop et de style de vie les plus chaudes d’aujourd’hui, telles qu’elles ont été entendues sur PopCrush Nights, diffusées à travers le pays. Découvrez quelle paire de célébrités attend, qui est l’acteur le mieux payé et plus encore, ci-dessous!

Jason Derulo pensait que les « chats » « changeraient le monde »

Le pauvre, doux et délirant Jason Derulo pensait que l’adaptation cinématographique de Cats en 2019 «changerait le monde». L’acteur de la pop star a partagé que lorsqu’il a vu la bande-annonce pour la première fois, il a eu des frissons dans le dos et a décidé sur-le-champ que ce serait le film parfait pour ses débuts à l’écran. (Via People)

Kemah Siverand, recrue des Seahawks

Les Seahawks ont renoncé à la recrue non repêchée Kemah Siverand le mardi et ont réduit leur camp d’entraînement à 76 joueurs. Selon Tom Pelissero de la NFL, l’ancien de l’État de l’Oklahoma essayait de déguiser et d’introduire une femme dans sa chambre à l’hôtel de l’équipe. Il l’aurait habillée avec un sweat à capuche Seahawks pour ressembler à un joueur. (via Sporting News)

Dwayne Johnson est l’acteur le mieux payé d’Hollywood

Pour la deuxième année consécutive, Dwayne « The Rock » Johnson est l’acteur le mieux payé d’Hollywood. Entre juin 2019 et juin 2020, Johnson a gagné 87,5 millions de dollars, dont 23,5 millions de dollars proviennent de son film Netflix Red Notice. Les quatre autres stars qui complètent le top cinq des acteurs les mieux payés comprennent Ryan Reynolds avec 71,5 millions de dollars, Mark Wahlberg avec 58 millions de dollars, Ben Affleck avec 55 millions de dollars et Vin Diesel avec 54 millions de dollars. (via Variété)

Nick Cannon ne poursuit pas ViacomCBS

Nick Cannon n’a pas l’intention de poursuivre ViacomCBS dans le cadre d’un procès de 1,5 milliard de dollars précédemment rapporté pour les droits de son émission, Wild ‘n Out. Son équipe affirme que les rapports sont faux. Viacom a rompu tous les liens avec Cannon en raison de commentaires antisémites sur son podcast, Cannon’s Class. (via TMZ)

Ciara a filmé un clip vidéo deux jours avant de donner naissance



On peut voir Ciara en train de twerker et de célébrer l’excellence des Black dans son nouveau clip pour «Rooted». La meilleure partie? Le clip a été filmé deux jours seulement avant la naissance de son troisième enfant en juillet. (Via Daily Mail)

Des sièges VIP pourraient sauver des concerts au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a organisé son premier grand concert en plein air cette semaine et la façon dont ils l’ont fait pourrait devenir la nouvelle norme. Les organisateurs de concerts ont séparé de petits groupes, créant des sections VIP pour chaque spectateur. Sam Fender s’est produit devant 2500 personnes mardi soir à la Virgin Money Unity Arena de Newcastle, marquant le premier concert à distance sociale (en dehors des concerts au volant, c’est-à-dire). Il y avait 500 sections de sièges séparées avec des barricades métalliques entourant des groupes de cinq personnes. (via TMZ)

L’émission dérivée de ‘American Pie’ arrive sur Netflix

Netflix travaille actuellement sur une émission dérivée d’American Pie axée sur les femmes intitulée American Pie Presents: Girls ‘Rules. (via Daily Mail)

John Legend et Chrissy Teigen attendent un troisième enfant



Chrissy Teigne et John Legend attendent un nouvel ajout à leur famille: le bébé numéro trois! Legend a annoncé l’heureuse nouvelle dans son nouveau clip pour « Wild », que vous pouvez regarder ci-dessous.

Un homme brûle accidentellement un appartement pendant la proposition

Albert Ndreu de Sheffield, South Yorkshire, Angleterre avait une proposition spéciale tout planifiée pour sa petite amie, Valerja Madevic. Il a décoré leur appartement avec des bougies et des ballons, en précisant même « Marry Me? » avec des bougies chauffe-plat. Il a passé plus de deux semaines à planifier et quatre heures à mettre en place le moment romantique. Tragiquement, après avoir décoré et être allé chercher Madevic, laissant 100 bougies sans surveillance, leur appartement a brûlé. Heureusement, personne n’a été blessé et il était toujours en mesure de proposer. (via 98,7 KLUV)