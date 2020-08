Mondo.NYC, la conférence sur la musique et la technologie créée par les fondateurs du CMJ Music Marathon, a annoncé les premiers orateurs pour sa cinquième édition annuelle, qui se déroulera pratiquement du 13 au 16 octobre. Ils incluent Binta Niambi Brown, avocate et fondatrice d’Omalilly Projects, en conversation avec Ty Stiklorius, fondateur et PDG de Friends at Work et directeur de longue date de John Legend; Jason Flom, PDG de Lava Records et membre fondateur du conseil d’administration du projet Innocence; et Kevin Lyman, fondateur de Vans Warped Tour.

Au cours de la journée, la conférence comprendra des panels, des conversations, des ateliers et des événements spéciaux favorisant les opportunités de réseautage virtuel, de collaboration et d’apprentissage; la nuit, il accueillera un «monde virtuel de vitrines Mondo» avec des artistes émergents du monde entier.

«Nous avons tous vécu une confluence inimaginable d’événements qui ont radicalement changé notre industrie et notre monde. Mondo Productrice exécutive Joanne Abbot Green, Pour notre cinquième anniversaire, nous utiliserons le pouvoir collectif de nos voix – créatifs, inventeurs, connecteurs, éducateurs, entrepreneurs et fans – pour renouer avec de vieux amis, forger de nouvelles alliances et retrousser nos manches car il y a beaucoup de travail à faire. »

La RIAA s’associe à nouveau à Mondo pour héberger sa série annuelle, «Tout ce que vous devez savoir sur la politique musicale en une heure» avec Kris Ahrend (Mechanical Licensing Collective); Jordan Bromley (Manatt et la Coalition des artistes musicaux); Dayna Frank (First Avenue et NIVA); Josh Friedlander (RIAA); Mitch Glazier (RIAA); Sarah Howes (SAG-AFTRA); Prophet (50/50, Black Music Action Coalition); Dr. Portia Sabin (Association des entreprises de musique); et Maria Strong (US Copyright Office).

Le NYC Guild of Music Supervisors Education Event revient pour sa troisième année le jeudi 15 octobre, alors que les meilleurs superviseurs de la musique et les dirigeants de l’industrie dans les domaines de la publicité, du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et des bandes-annonces offrent aux participants une occasion unique de se rencontrer, de réseauter et de apprenez de quelques-uns des plus grands noms du secteur.

Nouveauté 2020, Mondo s’associe à Covington pour héberger des jeux vidéo, des sports électroniques et de la musique: opportunités dans le monde numérique avec les panneaux suivants: « Jeux vidéo et sports électroniques 101: opportunités pour l’industrie de la musique », « Anatomie d’une intégration musique / jeu : Études de cas »et« L’avenir de la musique et des jeux: Pleins feux sur les entreprises émergentes ».

Mondo et Compassionate Music présentent «Mindfulness in Music» de retour pour la deuxième année consécutive avec une conversation liminaire avec Kevin Lyman et un programme d’une journée complète explorant les relations durables, authentiques et inclusives dans l’industrie de la musique, offrant des aperçus et les meilleures pratiques concernant une culture de travail positive, méditation et plus encore.

Le Symposium Mondo CLE sur le droit de la musique et de la technologie, animé par Michelman & Robinson LLP et Covington & Burling LLP et sponsorisé par Frankfurt Kurnit Klein & Selz PC; Manatt, Phelps & Phillips LLP; Moses & Singer LLP; et Recording Artists Project à la Harvard Law School, présentera «Business as Unusual» avec un séminaire sur le droit du divertissement d’une journée sur certains des développements juridiques les plus importants affectant l’industrie de la musique, y compris les récentes décisions de justice remédiant à des questions fondamentales, la réinvention des politiques clés et comment de multiples aspects de l’industrie sont affectés par – et obligés de s’adapter – à un monde post-COVID.

Mondo et le Recording Artists Project de la Harvard Law School organiseront des sessions virtuelles Pro Bono en direct pendant Mondo pour la deuxième année consécutive. RAP est une organisation de pratique étudiante au service de la communauté musicale en offrant des services juridiques pro bono aux musiciens locaux et nationaux.

Pour plus d’informations, visitez https://mondo.nyc.