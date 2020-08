J’aurais aimé faire ça: Mars Attacks & Critters

Bienvenue dans l’édition du mois de ComingSoon.net J’aimerais avoir fait ça, dans lequel les cinéastes Ted Geoghegan (Nous sommes toujours là, Mohawk) et Victoria Negri (Étoile d’or) chacun choisit un film qu’il aurait aimé réaliser! Cette discussion se concentre sur les classiques de science-fiction de comédie extraterrestre Attaques de Mars (1996) et Bestioles (1986). Découvrez leur conversation ci-dessous!

Victoria Negri est une actrice, productrice, écrivaine et réalisatrice connue pour La promenade (2020) et La fièvre et la frette (2018). Étoile d’or, son premier long métrage en 2017 en tant que réalisateur, a été la dernière performance à l’écran du célèbre acteur Robert Vaughn. Vous pouvez acheter Étoile d’or en cliquant ici!

Negri vient d’annoncer que son court métrage sur le thème de l’horreur La promenade sera projeté dans le cadre de l’édition virtuelle de juin du Festival international du film du phare du New Jersey!

Ted Geoghegan a étudié la scénarisation sous la tutelle de feu Carroll O’Connor. Après avoir écrit de nombreux longs métrages de genre en Europe et aux États-Unis, il fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film d’horreur de 2015 Nous sommes toujours là, puis suivi avec le film de vengeance amérindien Mohawk (2017). Cliquez ici pour acheter Nous sommes toujours là, et cliquez ici pour acheter Mohawk!

Geoghegan a récemment lancé un podcast bien accueilli intitulé «Ce n’est pas une histoire sur…» Chaque épisode du programme commence par l’histoire de quelqu’un ou de quelque chose dans le monde du cinéma que les cinéphiles connaissent très bien, mais se transforme en un conte savamment recherché sur un nouveau sujet: un sujet qui peut être étroitement lié ou éloigné de l’endroit où son histoire a commencé. Vous pouvez écouter le podcast en cliquant ici!

JE SOUHAITE QUE J’AI FAIT CELA # 4: ATTAQUE ALIENNE AOÛT

Ted Geoghegan: Salut Victoria! Je ne peux pas croire que nous en sommes déjà à la quatrième édition de «I Wish I Made That» – même si nous avons l’impression que nous faisons cela depuis huit cents ans. 2020 est certainement un paradoxe temporel intéressant, n’est-ce pas?

Victoria Negri: Le temps est bizarre en ce moment. J’ai eu un appel avec un ami cet après-midi et nous nous sommes dit, quand avons-nous parlé pour la dernière fois? Mars? Juin? Que se passe-t-il? Mais oui, édition n ° 4!

Geoghegan: Et pour célébrer ce moment étrange, nous avons décidé de descendre dans un terrier de lapin de science-fiction … mais au lieu de trucs chics et hallucinants, nous avons opté pour des créatures spatiales stupides qui arrivent sur Terre!

Negri: Ouais, nous aurions pu descendre le genre de film intense et littéral «Alien», mais je suis toujours dans cet état d’esprit de besoin de plaisir. Cependant, ces films continuaient honnêtement de me diriger vers des sujets vraiment pertinents que mon cerveau ressemblait, whoa okay. Droite. Ceux-ci ont beaucoup à faire en plus du camp. Le mien était « Mars Attacks! » et vous avez choisi «Critters». Un autre film que vous avez choisi que je n’avais jamais vu auparavant!

Geoghegan: Deux films PG-13 parfaitement amusants avec des méchants stupides, mais les deux finissent également par être un peu dérangeants.

Negri: Hahaha. Ouais, des trucs grinçants là-dedans. Au-dessus de la violence, des trucs bizarres, vaguement sexistes, tout y est. Pourquoi avez-vous choisi «Critters» pour cette édition?

Geoghegan: Critters est un film sur lequel j’ai grandi. J’ai vu le second dans le théâtre et je me gorgeais régulièrement tous les quatre au magasin de vidéos en grandissant. Ils étaient amusants, mais le premier a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur.

Negri: À quand remonte la dernière fois que vous l’avez vu auparavant?

Geoghegan: Il y a probablement cinq ou six ans, je pense?

Negri: Cool. Ouais, je me demandais combien de temps s’était écoulé et si c’était l’un de ceux qui revisitaient et regardaient pour la première fois depuis que tu étais enfant des films ou non.

Geoghegan: Il est né du boom post-Gremlins qui nous a également donné des Ghoulies. Les studios étaient obsédés par l’idée de sortir des films mettant en vedette de petits monstres, il y en a donc eu une surabondance pendant un moment.

Negri: Ouais, je pensais que ça devait être ça. Vibes Gremlins définies des créatures en tant que personnages.

Geoghegan: Mais Critters est toujours resté une entrée de qualité. Il y a de super décors, une distribution amusante, une prémisse mignonne et j’adore les Krites!

Negri: Ouais sont à la fois adorables et horribles. J’adore la façon dont ils roulent comme de petites boules de poussière puis ressortent et leurs dents sont folles. Ces grandes bouches, c’est vraiment amusant

Geoghegan: Et le fait qu’ils aient réellement une langue et pilotent de petits vaisseaux spatiaux?! Oh, ça me tue!

Negri: Ouais, c’est tellement bizarre et créatif. J’adore aussi la façon dont vous choisissez différentes couches, à quel point c’est à la fois un film monstre et un film extraterrestre. Nous avons les personnages de chasseurs de primes (Terrence Mann comme un!) Qui sont des extraterrestres qui se font passer pour des humains à la recherche des Krites.

Geoghegan: Je pense qu’en fin de compte, la raison pour laquelle je l’ai choisi est parce que cela me rend heureux – ce qui est un thème récurrent ici. J’aurais aimé créer des bestioles, mais j’adorerais en créer une nouvelle et juste ajouter au canon!

Negri: Ouais, que feriez-vous si vous deviez en créer un nouveau? Je n’ai évidemment pas vu les suivants, mais que voudriez-vous explorer?

Geoghegan: À vrai dire, les suites en ont presque trop exploré. Si j’en faisais un, je retournerais aux racines de la série. Ce sont de petits monstres qui tuent des gens, et ils doivent d’abord être tués. Ils ne sont même pas si difficiles à tuer, mais lorsque vous êtes seul dans une ferme, ce sont les porcs-épics de l’espace qui ont le dessus!

Negri: Ah alors ramenez-les au milieu de nulle part et faites-les sortir? Cela semble amusant en ce moment. Souhaitez-vous garder le même look avec eux? Je veux aussi dire que j’ai vraiment aimé les effets spéciaux. La transformation des chasseurs de primes en leurs personnages humains était une scène vraiment cool. Alors, je me demande comment vous géreriez les effets spéciaux avec lui et les Krites aussi. M’a rappelé ce moment de fusion d’Indiana Jones

Geoghegan: Les Krites sont parfaits. Je ne changerais jamais rien à leur sujet. Et ils sont restés les mêmes dans toutes les suites! Les chasseurs de primes sont régulièrement présents dans plusieurs films, mais je les minimise. Bon sang, je les tuerais probablement au premier acte. Je veux voir des gens sans pistolet laser se battre contre ces petits bâtards. Mais, en parlant de pistolets laser, je dois demander… Mars Attacks?!

Negri: Mars Attacks est celui que j’ai adoré. Je me souviens d’avoir vu la bande-annonce et de l’avoir feuilletée, comptant les jours jusqu’à sa sortie en salles.

Geoghegan: J’adore Mars Attacks. C’est un film si sombre et étrange. Cela semble toujours sociopathe d’en rire.

Negri: Encore une fois, j’aime les extraterrestres. Ils sont si bizarres. Ils portent de minuscules speedos rouges et des capes scintillantes et parlent comme des canards. Et leurs visages sont horribles mais quelque chose d’attachant aussi. Et oui, j’ai regardé la nuit dernière et j’ai eu des moments où je riais là où j’étais, qu’est-ce qui ne va pas avec moi?

Geoghegan: Avez-vous collecté les cartes à collectionner Topps sur lesquelles le film était basé? Je les avais – et les cartes Attaques de dinosaures qui les accompagnaient – jusqu’à ce que ma mère les trouve et les jette. Elle était horrifiée par leur violence.

Negri: Je ne les avais pas, mais je lisais à leur sujet! Comment étaient-ils violents par rapport au film?

Geoghegan: Waaaaaaay plus violent. Ce sont des gorefests !!!

Negri: Incroyable. Maintenant, je ris comme un sociopathe. J’étais tellement effrayé en regardant le film hier soir, aussi, parce que j’étais comme, oh non. C’est tellement pertinent à l’heure actuelle politiquement. Quand Nicholson au début du film en train de jouer, le président se tient dans le bureau ovale et continue de prendre des décisions pour essayer de se maintenir sous le meilleur jour, j’étais comme – c’est nous en ce moment. Donc, le film était une bonne évasion, mais j’ai continué à être amené à quel point il est étrangement actuel.

Geoghegan: 100%. Disons simplement que notre commandant en chef actuel est à la fois le président de Mars Attacks, James Dale, et le salaud Art Land… (les deux personnages de Nicholson)

Negri: Ouais, son personnage de Vegas n’est définitivement qu’une autre facette de notre président.

Geoghegan: Trop réel.

Negri: J’étais d’accord là-dessus. De plus, un énorme rire m’arrive lorsque les extraterrestres disent «Nous sommes vos amis» et anéantissent les gens. Je suis comme, oh non. Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi.

Geoghegan: Et quel casting pour cette folie! Outre Nicholson, nous avons Glenn Close, Annette Benning, Pierce Brosnan, Danny De Vito, Michael J. Fox, Pam Grier… La liste est longue !!!

Negri: Je connais! Et j’ai aussi oublié Jack Black! Pendant que je regardais et écrivais des notes de choses qui ressortaient. J’ai littéralement juste écrit: «Et Jack Black!» C’est comme un casting de film Avengers mais avec des extraterrestres étranges

Geoghegan: Et avez-vous remarqué la petite amie de Jack Black? C’était Christina Applegate!

Negri: Ah! Oui! Fou. C’est un festival extraterrestre all-star.

Geoghegan: Alors, qu’est-ce qui vous donne envie de faire des Marks Attacks?! Les chaussures de Tim Burton sont une très grosse paire à remplir!

Negri: Je ne pourrais jamais remplir les chaussures de Tim Burton. Je pense que j’aimerais juste faire quelque chose d’aussi audacieux, mais amusant. Cela trace vraiment la frontière entre le camp, la satire, la violence, l’humour, tout cela. Comme nous le disions, nous rions de ces choses horribles. Mais je pense aussi que le film a beaucoup de thèmes. Je pense que c’est super intelligent. Penser à la xénophobie dans ce pays, au patriotisme aveugle, etc. Cela masque tout cela à travers cet étrange film extraterrestre. Ce serait tellement amusant et un défi énorme d’explorer des choses comme ça sous l’apparence de ces étranges petits Martiens.

Geoghegan: Le film est assez épique. Nous en avons parlé dans les colonnes précédentes, à savoir notre article sur le thème de la fantaisie. L’idée de s’attaquer à quelque chose d’aussi important est excitante et horrible.

Negri: Oui! Et j’aime que nous en ayons fait assez d’éditions maintenant pour trouver des liens et

les tendances se faufilent entre eux… Alors, comment géreriez-vous les attentes des fans si vous faisiez un autre Critters? Est-ce quelque chose à considérer? Que pensez-vous que la masse voudrait voir?

Geoghegan: Eh bien, Critters a eu une suite / redémarrage l’année dernière, mais ce n’était pas si bien accueilli.

Il avait un réalisateur formidable, mais on avait l’impression qu’il manquait… quelque chose. Je voudrais découvrir ce qu’était ce quelque chose et le remettre dans la série.

Negri: Hmm. Ouais, je vais devoir le vérifier pour voir. C’est dommage.

Geoghegan: Le troisième film est le premier film de Leonardo DiCaprio. Je voudrais qu’il revienne.

Negri: Whoa! Toutes ces célébrités débutant dans des films extraterrestres. Ouais, ce serait incroyable. Voudriez-vous qu’il reprenne son rôle d’adulte ou qu’il joue quelqu’un d’autre?

Geoghegan: Oh, puisque nous rêvons, il jouerait absolument la même personne – complètement détruit en voyant tous ces gens être décimés par les Krites alors qu’ils étaient un petit enfant.

Negri: J’adorerais le voir faire ça. Il est vraiment drôle et des choses comme Wolf of Wall Street me font penser qu’en tant qu’adulte, il devrait pousser la comédie physique / être plus au-dessus. Lui et Krites?! Oui! Je voudrais cependant qu’il ait une mort épique. On a l’impression qu’il devrait y mourir.

Geoghegan: Honnêtement, j’adorerais raconter le film comme l’original a été dit. Une famille endormie en Amérique centrale, plongée dans cette version minuscule sauvage d’une invasion extraterrestre. C’est tellement charmant.

Negri: Ouais, je veux voir le redémarrage de Ted! Mais vous feriez toujours moins de chasseurs de primes? Et s’agirait-il de l’époque actuelle ou d’une pièce d’époque?

Geoghegan: Je pense que cela pourrait absolument se situer dans le présent, même si je pense que tout est trop complexe ces jours-ci. Je trouve un tel réconfort dans la version américaine de Norman Rockwell et y jeter des petits monstres pour le secouer serait une joie.

Negri: Convenu, des temps plus simples. L’accent serait sur la façon dont leur communauté est perturbée par cette chose horrible (mais mignonne pour le public)

Geoghegan: Avec moins de chasseurs de primes et plus d’enfants à vélo, des parents grincheux et des petits amis excités.

Negri: Hahaha! Les enfants à vélo! Ce que j’ai apprécié à son sujet aussi, c’est à quel point il a donné un signe de tête à d’autres films. Ce moment ressemblait à un tel hommage à ET avec Brad sur le vélo. Même le son du vélo, il y avait quelque chose de nostalgique à ce sujet pour moi, à la fois pour mon enfance et pour un amateur de films avec des enfants à vélo s’attaquant à des choses extraterrestres dans les films.

Geoghegan: Les enfants sont également au cœur des attaques sur Mars… qui sauvent finalement le jour où tous les adultes – et l’armée américaine – ne le peuvent pas. Votre version du film conserverait-elle cela?

Negri: Oui! Exactement! J’aimerais bien. Je pense que c’est ce que j’aime à ce sujet. Chaque adulte est inquiet pour lui-même dans le film, ses propres motivations, mais les enfants sont plus en phase avec ce qui se passe réellement. Leurs instincts ne sont pas encore corrompus par la société. Les plus jeunes personnages voient le monde tel qu’il est dans ces films. C’est vraiment une belle chose à penser, au-delà de la violence dans les films et autres. Comment pouvons-nous conserver cela?

Geoghegan: Enfer d’une bonne question.

Negri: Charlie est un personnage intéressant dans Critters, car il comble le fossé entre les enfants et les adultes. Que pensez-vous de son personnage? Auriez-vous quelqu’un comme lui dans votre version?

Geoghegan: Absolument. Il est tellement charmeur et fait tout ce qu’il peut pour être du côté de tous. Il est également la star des deuxième, troisième et quatrième films, et fait bien plus pour repousser les Krites. Je l’aime.

Negri: Oui, c’est délicat et je pense que sur le papier, c’est une de ces situations où je serais comme, ah, ça va marcher? Mais il est doué pour combler cet écart. Et j’aime la façon dont il est un allié de Brad et vice versa, avant même que les Krites ne fassent connaître leur présence. Ils l’établissent aussi très bien dans le premier acte du film.

Geoghegan: J’ai l’impression qu’ils abordent très bien son personnage dans le premier film. Il a clairement une déficience mentale, mais ceux qui l’entourent l’aiment et le traitent avec respect, même s’ils ne le croient pas toujours. Don Opper, qui joue Charlie, a également écrit le film!

Negri: Oh! Eh bien sur le papier ça marche parce qu’il savait que ça le ferait!

Geoghegan: Je pense que c’était un rôle qu’il avait toujours voulu jouer.

Negri: Peut-être parce que c’était si délicat. C’est tellement intéressant qu’il a écrit lui-même cette partie. J’aurais fui en hurlant.

Geoghegan: Il s’amuse tellement dans les suites – en particulier la seconde.

Negri: J’ai vraiment besoin de regarder les autres films!

Geoghegan: Si vous vous êtes amusé avec l’original, vous vous moquerez des autres.

Negri: Il est aussi une sorte de médium. Il les prédit à venir et c’est aussi ce genre d’instinct que les enfants ont. Intacte par le monde.

Geoghegan: Avez-vous l’impression que nous avons été arnaqués en ne recevant pas une suite de Mars Attacks?

Negri: Ouais, j’en voulais vraiment un. Je lisais ce qui s’était passé et le film était en fait considéré comme ne fonctionnant pas bien. Le budget était de 80 millions de dollars et il n’a rapporté qu’environ 100 millions de dollars, ce qui n’a pas été considéré comme un énorme succès. Mais c’est tellement génial et je veux voir plus de ces extraterrestres. Je pense que pour une suite, ce serait cool (et le budget augmente) de l’avoir sur Mars. C’est peut-être l’époque actuelle et les extraterrestres sont toujours là et nous essayons de coloniser là-bas parce que nous avons besoin de ressources ici. Un revers de ce qu’est le premier film. Et puis essayer de garder le casting énorme d’une manière ou d’une autre pour que nous puissions avoir tous ces noms amusants là-dedans. Ou plus dans le futur, donc il y a une colonie sur Mars.

Geoghegan: L’amener sur Mars serait tellement amusant! Attaques de la Terre !!! Mars attaqué !!!

Negri: Ouais! Oui! J’adore la façon dont vous êtes, je veux que l’Amérique reste intacte et intacte par le monde actuel et je suis comme JE VEUX ALLER À MARS haha ​​j’aime de plus en plus ça. Les titres de la suite sont tellement amusants pour cela. Je ne peux pas décider que Earth Attacks ou Mars Attacked est meilleur.

Geoghegan: Merci. Vous pouvez avoir l’un ou l’autre gratuitement. Hah!

Negri: Haha! Et nous pouvons voir à quoi ressemble leur étrange petite société! Je veux en savoir plus sur la façon dont ils s’habillent, leurs vies, petits bébés extraterrestres. Plus de speedos rouges, s’il vous plaît.

Geoghegan: Tous les speedos! Je vois vraiment pourquoi vous voulez faire des attaques sur Mars!

Negri: Ouais et sortez-le complètement de la terre. Cela rendrait encore plus évasion mais pourrait encore réussir à avoir des thèmes plus profonds là-dedans. Et tellement amusant. Et peut-être qu’ils ont évolué au-delà du yodel qui les a tués.

Geoghegan: Quelle musique serait-ce cette fois?!

Negri: Ooooooo. Hm. Wow, c’est si difficile. Le yodel était tellement aléatoire et drôle parce que c’est bon pour ce que c’est, mais la plupart des gens n’aiment pas – oh, le yodel est génial! Mon cerveau ressemblait immédiatement à de la musique piège, pour une raison quelconque. Mais maintenant, je pense à la techno des années 90. Comme de la musique clubbing des années 90. Ce serait hilarant.

Geoghegan: Parfait.

Negri: Remixes agressifs. Sur Mars. Cela doit arriver.

Geoghegan: Donc, il semble que cette édition de «I Wish I Made That» est un peu plus comme, «Je souhaite que je pourrais faire une suite à ça»!

Negri: Totalement!! Ou un redémarrage dans votre instance! Je veux vraiment voir nos deux versions de ces films. Cela m’a rendu si heureux d’imaginer.

Geoghegan: Moi aussi! C’est assez attachant d’imaginer un monde où nous aurions l’opportunité de faire entendre notre voix sur des histoires que nous aimons tant.

Negri: Oui, c’est amusant de penser si librement à ce que nous ferions sans aucune limitation. Tant de choses sont survenues dans l’instant d’aujourd’hui en discutant avec vous, en particulier la musique de ma suite – haha! Des surprises amusantes! Et je suis impatient de regarder les autres films de Critters qui m’attendent

Geoghegan: De plus, étant donné tout ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, c’est amusant de penser à l’évasion. Maintenant plus que jamais – encore un autre concept global dans cette colonne.

Negri: Oui, nous avons définitivement choisi des films qui permettent cela. Nous emmener sur différentes planètes, mondes fantastiques et plus encore. C’est formidable de revoir ce genre de films et d’en découvrir de nouveaux.

Autre que mon choix de Vampire’s Kiss, qui était sombre et dont j’avais beaucoup à dire dans un contexte différent, bien sûr. Excité pour notre prochain!

Geoghegan: Moi aussi! Jusqu’à la prochaine fois, restez en bonne santé!

Negri: Vous aussi!

Geoghegan: Je me dirige vers Mars. Cela semble plus sûr.

Negri: Moi aussi haha!

