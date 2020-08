Ap

Journal La Jornada

Mercredi 5 août 2020, p. 6

New York. La société Roc Nation de Jay-Z s’est associée à l’Université de Long Island (LIU) à Brooklyn pour ouvrir une école de musique, de sport et de divertissement.

Il commencera à admettre des étudiants pour le semestre d’automne 2021, et 25% des étudiants de première année recevront les bourses Roc Nation Hope. Les boursiers devraient obtenir leur diplôme sans dettes.

Jay-Z, lauréat de 22 Grammy Awards et l’un des principaux hommes d’affaires de la série, est né et a grandi à Brooklyn. Il a fondé Roc Nation en 2008, qui a collaboré avec des artistes de renom tels que Rihanna, Alicia Keys, Megan Thee Stallion et Lil Uzi Vert.

La société s’est également associée à la NFL et a coproduit l’émission de mi-temps du Super Bowl de Shakira et Jennifer Lopez qui a récemment été nominée pour un Emmy. Roc Nation Sports a été fondée en 2013 et a collaboré avec de nombreux athlètes.

▲ Le chanteur et homme d’affaires, dans l’une de ses présentations.Photo Ap

Desiree Perez, PDG de Roc Nation, a noté que le partenariat avec LIU «est un véritable investissement dans notre communauté et les jeunes de Brooklyn, New York et au-delà.

Nous sommes ravis que la Roc Nation School of Music, Sports and Entertainment fournisse aux étudiants un aperçu, une vision et des expériences uniques; En outre, il présentera au monde la prochaine génération de talents inégalés, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Il offrira des diplômes de premier cycle en musique, technologie musicale, production et gestion des affaires et du sport.

Kimberly Cline, présidente de LIU, a déclaré dans un communiqué: Nous sommes impatients de rejoindre Roc Nation pour offrir une ressource éducative sans précédent.